Мишустин поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на главном параде ВМФ

Премьер-министр РФ России Михаил Мишустин поручил МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и ФСО принять 28 июля, в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ, участие в обеспечении безопасности и порядка во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Распоряжение председателя правительства в субботу, 27 июля, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ принят во исполнение указа президента России Владимира Путина о проведении парада.

«МВД России в период подготовки и проведения главного военно-морского парада оказать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения», — говорится в тексте распоряжения.

Наряду с МВД охраной порядка и общественной безопасности поручено заняться Росгвардии.

МЧС России в указанный период окажет содействие Минобороны в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

ФСБ и ФСО, в свою очередь, помогут оборонному ведомству в рамках закрепленных за ними направлений деятельности.

Главный военно-морской парад России, посвященный Дню ВМФ, начнется в Петербурге 28 июля в 10:00 мск артиллерийским салютом из 12 орудий. В акваторию Невы выйдут более 20 судов. В 13:30 на Дворцовой площади стартует основная концертная программа. Празднование завершится в 22:30 красочным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

Ранее в этот день Путин подписал указ о проведении в Петербурге в День ВМФ главного военно-морского парада и салюта. Задачи по подготовка и проведению торжественного мероприятия были возложены на Минобороны и федеральные органы власти, определяемые правительством.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.