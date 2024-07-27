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В Краснодаре женщина напала с вилкой на полицейского

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Краснодаре женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с вилкой на полицейского. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел рано утром 26 июля. Сотрудников полиции вызвала женщина, которая пожаловалась на соседку, которая громко слушала музыку. К ней нагрянули правоохранители и сделали замечание.

«В ответ женщина повела себя агрессивно, нецензурно выражаясь, оказала неповиновение законному требованию стража порядка и ударила его вилкой в область головы», — говорится в сообщении МВД, опубликованном в Telegram-канале.

Нарушительницу доставили в отдел полиции, медицинское обследование показало состояние алкогольного опьянения.

«В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

Также уточнялось, что пострадавший сотрудник полиции обратился за разовой медпомощью.

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Ранее, 18 июля, в Махачкале задержали сбившего полицейских на автомобиле предполагаемого наркосбытчика. Это произошло в тот момент, когда правоохранители стали подходить к машине. Тогда водитель тронулся с места, сбил их и скрылся в неизвестном направлении. После этого был объявлен план «Перехват», а нарушителя задержали по горячим следам.

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