В Махачкале задержали сбившего полицейских на автомобиле нарушителя
В Махачкале задержали протаранившего полицейских на автомобиле предполагаемого наркосбытчика. Об этом 18 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан на улице Абубакарова остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ», — написала она в Telegram-канале.
Волк рассказала, что в момент, когда полицейские стали подходить к машине, водитель тронулся с места, сбил двух правоохранителей и скрылся в неизвестном направлении. После этого был объявлен план «Перехват», а нарушителей задержали по горячим следам.
Официальный представитель МВД России добавила, что расследование продолжается.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте были нейтрализованы двое, в Махачкале — трое. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман.