Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину при побеге

В подмосковном Дмитрове мужчина убил свою сожительницу и, пытаясь скрыться, попал под машину. Об этом в субботу, 27 июля, сообщается в Telegram-канале управления СК России по Московской области.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на 25 июля в частном доме, который находится в коттеджном поселке «Земляки» Дмитровского городского округа. В ходе ссоры 39-летний подозреваемый нанес своей 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил ее тело.

После этого мужчина попытался скрыться и был сбит автомобилем. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

В распоряжении «Известий» есть кадры из дома, где произошло убийство. На них можно увидеть, что на полу разбросаны чемоданы, пакеты и стройматериалы.

Ранее, 15 июля, в Екатеринбурге приговорили к 12 годам колонии мужчину, который осенью 2023 года прибил свою девушку гвоздями к бруску дерева облил дизельным топливом и поджег. Потушив огонь на ее теле девушки, он повез пострадавшую на машине, но попал в ДТП, благодаря чему девушке удалось спастись.