Прибивший свою бывшую девушку гвоздями к бруску мужчина получил 12 лет колонии

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину, прибившего свою девушку гвоздями к бруску дерева, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 15 июля сообщили в региональной прокуратуре.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»), ч. 4 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения»)», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, в ночь на 25 октября 2023 года 32-летний мужчина привез на угнанной машине девушку в гаражный кооператив, избил ее, после чего прибил ее стопы к деревянному бруску. Он также связал буксировочным тросом ноги потерпевшей, проволок ее до выхода, облил дизельным топливом и поджег.

Потушив огонь на теле девушки, он повез ее в направлении кольцевой дороги, но попал в ДТП, благодаря чему девушке удалось спастись, а полиции позднее задержать преступника Осужденный работал в автомастерской и имел множество судимостей, в том числе за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и др.

Ранее, 1 июля, мужчина, задержанный в феврале 2023 года по подозрению в убийстве родителей в квартире на юго-западе Москвы, признан судом виновным и приговорен к 16 годами колонии строгого режима. Суд установил, что 5 февраля 2023 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес более 20 ударов ножом своей матери, после чего он убил отца.