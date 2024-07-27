Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов
Мир
Командующий ВМС НОАК прибыл в Россию для участия в главном параде ВМФ
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Общество
Мишустин поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на главном параде ВМФ
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Мир
В Нью-Йорке начался конкурс на звание почетного мэра среди собак
Мир
Украинские СМИ сообщили о сбежавших из автобуса военкомата уклонистах
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Происшествия
В Краснодаре женщина напала с вилкой на полицейского
Происшествия
Мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мир
Орбан заявил об отсутствии у Запада общей моральной основы после открытия ОИ
Мир
Зрители освистали Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр
Мир
Орбан назвал действия России понятными и рациональными
Мир
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением к христианам
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане
Происшествия
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину при побеге
Мир
Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине
Спорт
В Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды

В Кировской области состоялся чемпионат мира по огуречному хрусту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кировской области в субботу, 27 июля, состоялся мировой чемпионат по огуречному хрусту. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Мероприятие проходит в селе Истобенск.

Участники при техническом контроле должны «громко» откусить истобенский огурец, а звук считывают специальным измерительным микрофоном.

В чемпионате участвуют более десяти стран, среди них Бангладеш, Гаити, Гана, Египет, Индия, Китай, Россия, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан и Узбекистан, уточняет пресс-служба правительства Кировской области.

Всего в финал выйдут 16 участников.

Русалки летних ночей: какие фестивали пройдут на открытом воздухе
Топ самых впечатляющих активностей теплого сезона

Ранее, с 6 по 14 июля, в Москве на ВДНХ проходил гастрономический фестиваль «Вкусы России», его посетили более миллиона человек. Фестиваль объединил производителей более чем из 70 регионов нашей страны. За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено 5 тыс. категорий товаров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024