На фестивале «Вкусы России» на ВДНХ продали почти 70 тыс. блюд
Гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходил на ВДНХ с 6 по 14 июля, посетили более миллиона человек. Для гостей организовали сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Фестиваль объединил производителей более чем из 70 регионов нашей страны. За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено 5 тыс. категорий товаров», — отметила вице-мэр.
На ярмарке можно было купить мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике предлагали попробовать караимские пирожки из Крыма, балкарские блины (хычины), камчатское тельное с неркой, мурманский десерт «Морошковые облака», бурятские буузы и многое другое. Всего продали 68 тыс. порций блюд.
В рамках фестиваля шеф-повара учили всех желающих готовить псковские пироги, рязанский курник, куриное филе по-суздальски, кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов, ингушский даттараш из индейки и магаданские оладьи.
Кроме того, в программе мероприятия были мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики. Для детей организовали занятия в «Школе начинающего фермера».
Для гостей выступили более 100 вокальных и танцевальных коллективов из 31 региона страны. Они представили программу общей продолжительностью 63 часа.