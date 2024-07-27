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В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен

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Фото: Министерство обороны РФ
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Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен российским военным в Херсонской области. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Украинские военные решили сдаться целым подразделением, после того как их руководство отказалось проводить эвакуацию, уточнили в МО.

Они отметили плохое планирование боевых действий своим командованием, в том числе отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды. По словам одного из пленных, из-за этого бойцы были вынуждены пить воду из болота.

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Накануне, 26 июля, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю в плен российской армии сдались 63 боевика ВСУ, в том числе 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее, 21 июля, военнослужащие Южной группировки войск Вооруженных сил РФ взяли в плен группу украинских боевиков во время штурма одного из районов Красногоровки. Тогда же в МО рассказали, что военнослужащие ВСУ ежедневно сдаются в плен подразделениям группировки «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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