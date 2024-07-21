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Бойцы ВС России взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

Минобороны сообщило о взятии в плен украинских военных в Красногоровке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск во время штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Соответствующие кадры, предоставленные российским военным ведомством, публикует ТАСС. На видео штурмовики Вооруженных сил (ВС) РФ зачищают многоэтажные дома, в которых оборудованы огневые позиции противника.

В результате штурмовых действий военные ВСУ сдаются в плен.

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Ранее в этот день в министерстве рассказали, что бойцы Южной группировки войск в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей с линии боевого соприкосновения с украинской армией. Отмечалось, что военнослужащие в ходе операции в городе работали с предельной осторожностью и точностью, чтобы прикрыть собой мирное население и перевести людей в безопасное место. Однако боевики ВСУ атаковали мирных жителей, даже когда они выехали из города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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