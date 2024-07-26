Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 63 боевиков ВСУ за неделю

За прошедшую неделю в плен российской армии сдались 63 боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Помимо этого, продолжили в министерстве, за неделю средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer, 36 реактивных снарядов HIMARS, а также 623 беспилотника.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражения механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинской армии в зоне ответственности этой группировки составили до 800 военных, танк, пять боевых бронированных машин и 47 автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в этот день в Минобороны рассказали, что военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль MaxxPro и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен.