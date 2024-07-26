Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль MaxxPro и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором противник сдался в плен. Минобороны 26 июля показало фрагмент боевой работы мотострелков.

В ходе активных действий расчеты разведывательных дронов обнаружили опорный пункт, а также танк Т-64 ВСУ. Штурмовой отряд мотострелкового батальона разделился на две группы. Одна штурмгруппа скрытно подошла к опорному пункту ВСУ, другая отвлекала внимание на себя. При этом расчет российских ударных дронов уничтожил танк Т-64. Опорный пункт был взят под контроль, а семь военнослужащих украинской армии сдались в плен.

Однако противник предпринял попытку вернуть утраченную позицию и при помощи бронеавтомобиля MaxxPro попытался атаковать, но был поражен огнем из гранатомета и ударными дронами. Выжившие украинские солдаты покинули бронемашину и также сдались в плен.

По словам одного из пленных солдат ВСУ, он лично вел группу, чтобы занести продовольствие и воду на позиции, узнать, почему перестали выходить на связь.

«[Задача была] выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело», — сказал командир 3-й мотопехотной роты 3-го мотопехотного батальона 151-й бригады ВСУ.

21 июля в Минобороны сообщили, что подразделениям группировки российских войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен боевики ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Всем сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность вернуться домой живыми, напомнило российские военное ведомство.

19 июля оборонное ведомство рассказало, что в плен за неделю сдались 19 украинских боевиков. Тогда же пленный ВСУ Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии большое число тех, кто симпатизирует России. Он подчеркнул, что вопреки утверждениям киевской пропаганды в плену им оказали медицинскую помощь, кормят и нормально относятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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