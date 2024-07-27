Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») в день открытия Олимпиады во Франции обнародовала данные более 3,2 тыс. иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Из этой базы видно, что иностранцы уже составляют важную часть ВСУ, часть наемников находится в их рядах много лет. Среди них оказались участник Олимпийских Игр – 2014, сын британского политика, представители колумбийских картелей и многие другие. «Известия» рассказывают, кто еще замечен среди наемников и из каких стран приехал на Украину, чтобы за деньги вступить в ряды ВСУ.

Кто попал в базу

• Многие из вычисленных хакерами иностранных наемников воюют в рядах ВСУ уже несколько лет, некоторые находятся на территории Украины еще с 2017 года. Большая часть входит в состав Интернационального легиона, однако есть и боевики из отряда «Темные ангелы Украины», из батальона Госпитальера, из международного легиона теробороны, из батальонов ГУР (Главное управление разведки Украины), Грузинского легиона (в который также входят наемники из Косово).

• В базу попали наемники со всех континентов и из более чем 30 стран. Это вся Прибалтика, почти все страны Западной Европы, включая Швейцарию, Великобритания, Ирландия, Шотландия, Канада, США, Австралия, несколько стран Южной Америки и Африки, Израиль и даже Фарерские острова.

• Среди наемников выделяются две характерные группы: это профессиональные военные с боевым опытом, полученным в Сирии, Ираке и Афганистане, и преступники, которые привлекались в своих странах за разного рода нарушения.

Личности наемников

• Среди преступников выделяется Таннер Рид. Это бывший офицер полиции из США, который был осужден за преступления против половой неприкосновенности детей. Еще одна характерная группа преступников – латиноамериканские боевики. Среди них много колумбийцев, как профессиональных военных, так и представителей картелей.

• Есть среди боевиков и представители ЛГБТ-сообщества (экстремистская организация, запрещена в РФ). Среди этой группы выделяется Эвелин Ашенбреннер — известно, что она предпочитает однополые отношения, а, говоря про себя, употребляет местоимение «они». Женщина служит помощником кадровика в первом батальоне Международного легиона территориальной обороны Украины, где базируются иностранные боевики в составе общеукраинской армии.

• Также хакеры опубликовали данные британца Эйдена Эслина, который участвовал в боевых действиях в Мариуполе, был взят в плен российскими войсками и в 2022 году приговорен в ДНР к смертной казни. Находясь под арестом, он говорил, что раскаивается в содеянном. Позже он вернулся на Украину в рамках обмена военнопленными, и уже в марте 2023 года его заметили на передовой в районе Артемовска, а в январе этого года — в районе Авдеевки. Согласно опубликованной хакерами информации, в 2015 году Эслин воевал в Сирии в составе курдских Отрядов народной самообороны (позже они вошли в состав курдско-арабского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы»). Позже он вернулся в Великобританию, где был арестован, оправдан и вернулся в Сирию в 2016 году. На Украину переехал в 2018 году.

• Также в базу попали данные бывшего сотрудника нацгвардии Латвии. Юрис Улманис — полярный исследователь, альпинист, пять лет прослужил в Национальной гвардии Латвии, воюет в составе Интернационального легиона. По данным хакеров, он также занимался вопросами финансового и вещевого снабжения ВСУ, а в 2023 году покорил Эверест, водрузив на нем флаг Украины. Также она стал автором книги «Когда война станет личным».

• Еще один латвиец — Кристапс Мауриньш — саночник, участник Олимпийских Игр 2014 года, бывший генеральный секретарь Латвийской спортивной федерации санок. Теперь он соревнуется с другими боевиками в составе Иностранного легиона.

• Доказательством тому, что страны Запада, не имея возможности официально отправить личный состав вооруженных сил на Украину, молча одобряют службу наемников, служит тот факт, что один из боевиков — сын члена парламента Великобритании от партии консерваторов Хелен Грант. Именно эта партия в начале июля провалила выборы в своей стране, о причинах чего мы писали здесь.

Выводы

С течением времени страны Запада все глубже ввязываются в конфликт. Оружие, в том числе ракеты, которое поставляют Украине, программируется профессионалами из США и других стран НАТО. Тот факт, что там находятся иностранные инструкторы, особо не скрывается, а Франция уже анонсирует официально намерение отправить туда такой отряд. Еще одним доказательством вовлеченности стран Запада стала информация об иностранцах, которые воюют в рядах ВСУ: детали их биографии показывают, что на Западе не только знают об их участии в конфликте, но и одобряют его. В рядах наемников теперь известные личности, а профессиональные военные, которые туда приезжают, — это уже люди с подготовкой высокого уровня и долгим опытом, много лет работавшие в Афганистане, Ираке и Сирии.