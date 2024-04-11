Картельный договор: где США вербуют наркодилеров для отправки на Украину

Вербовка представителей латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину происходит исключительно на территории США , в посольствах России в Мексике или Колумбии о подготовке бойцов в этих странах не слышали, заявили там «Известиям». Ранее о том, что Штаты набирают отряд из заключенных в американских тюрьмах наркодилеров, сообщили в Службе внешней разведки РФ. Большинство преступников имеют реальный боевой опыт в городской среде, а их хладнокровие и бесчеловечность даст Киеву возможность отправлять их на те задачи, на которые не способны украинские военнослужащие , заявил «Известиям» мексиканский эксперт в области безопасности Давид Саусеро. Тем не менее в экспертном сообществе считают, что сотни наркопреступников вряд ли хватит, чтобы усилить украинскую армию на поле боя . Кого вербуют американские ЧВК — в материале «Известий».

Вербовка наркоторговцев

О том, что США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину, стало известно 9 апреля. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев , отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом.

«Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на командировку им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад», — говорится в пресс-релизе СВР.

Впрочем, процесс вербовки дается непросто. « Тяжело идут переговоры с наркобаронами, без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, опасаясь за жизнь свою и близких », — сообщили в СВР. Стоит отметить, что американская сторона опровергла факт вербовки. Впрочем, в условиях нынешнего конфликта другой реакции Вашингтона ожидать и не стоило.

Фото: Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle

США, по всей видимости, занимаются вербовкой представителей наркокартелей исключительно на своей территории.

— Посольству неизвестно, чтобы Украина или Соединенные Штаты вербовали мексиканских граждан , — заявили «Известиям» в дипредставительстве Мексики в России.

Эту информацию также подтвердила российская сторона.

— То, какие сделки заключают США с латиноамериканскими заключенными, — это их грязные методы ведения гибридной войны, и к Мексике это никакого отношения не имеет. О случаях вербовки на территории Мексики нам неизвестно , — сказали в российском посольстве в Мексике.

Российские дипломаты в Колумбии уточнили, что «посольством до колумбийской стороны доведена позиция Российской Федерации, которая сводится к недопустимости отправки наемников для участия в конфликте на Украине». При этом о случаях вербовки граждан Колумбии для участия в боевых действиях на стороне ВСУ им тоже неизвестно .

Украина сейчас испытывает острую нехватку солдат. « Сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас ни было — нам не хватает людей . Техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит. Подразделения должны обновляться» — заявил 8 апреля командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк. К слову, в этих условиях на Украине уже несколько месяцев обсуждают новый закон о мобилизации, который существенно сократит возможность избежать призыва. Кроме того, недавно Киев снизил призывной возраст с 27 до 25 лет.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Всё это происходит на фоне сложностей по согласованию в конгрессе США помощи Украине . Законопроект, подразумевающий в том числе финансирование в размере $60 млрд, не может получить поддержку обеих партий. Выделение денег для Киева блокируют республиканцы, которые настаивают, что собственная безопасность США и укрепление южной границы для борьбы с нелегалами должны быть в приоритете. Без решения этого вопроса они не готовы обсуждать выделение дополнительных траншей Украине.

В середине марта США выделили первый в 2024 году пакет военной помощи Украине в размере $300 млн. В американском минобороны сразу заявили, что этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности ВСУ. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, партии снарядов, которые США направили на Украину, хватит буквально на пару недель. Москва неоднократно говорила, что помощь западных стран не способна повлиять на достижение российских целей в рамках СВО, но при этом затягивает конфликт.

Мексиканские группировки

Основной контингент американских тюрем — наркодилеры, которые были пойманы на границе Мексики и США . Тем не менее есть и более известные заключенные среди крупных игроков наркобизнеса. Например, Хоакин Гузман, более известный как «Эль Чапо». Он был лидером картеля «Синалоа» и самым крупным наркодилером в Мексике до 2017 года, когда его экстрадировали в США, а затем приговорили к пожизненному заключению в тюрьме особо строгого режима ADX Florence.

По некоторым подсчетам, в рядах мексиканских картелей находятся от 160 тыс. до 185 тыс. человек . Картели входят в топ-5 работодателей Мексики по числу штата (на первом месте — группа компаний Femsa, на втором — американская компания по розничной торговле Walmart). Около 350 человек еженедельно добровольно или принудительно становятся членами преступных группировок в Мексике.

Самые влиятельные из них на данный момент — картели «Синалоа» и «Халиско новое поколение» , чьи представители активны и на территории Соединенных Штатов.

Экстрадиция осужденного наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана в Соединенные Штаты Фото: Global Look Press/Antonio Nava

«Синалоа» состоит из нескольких ячеек, сотрудничающих друг с другом. По информации СМИ, для выполнения задач за рубежом «Синалоа» обращается за помощью к местным группировкам. Каждая ячейка обладает мини-армией, которая позволяет им защищать свои территории влияния и захватывать новые.

Клиенты этой группировки расположены почти на всех континентах, кроме того, спецпосланники «Синалоа» часто отправляются в Венесуэлу, Эквадор и Колумбию, чтобы обеспечить стабильное производство и поток кокаина.

Американские правоохранители борются с «Синалоа» , которая замешана, прежде всего, в торговле на территории США фентанилом (синтетический наркотик). В конце марта Штаты объявили о новых санкциях против членов этой банды.

А в начале апреля США сообщили о заключении 23 членов уже другого картеля — «Халиско», их обвиняют в торговле кокаином, фентанилом, героином и метамфетамином, а также в сопутствующих торговле преступлениях в районах Хьюстона и Галвестона.

Картель «Халиско» представлен в 28 из 32 мексиканских штатов , а также, по данным Управления по борьбе с наркотиками США, имеет значительное присутствие в США, Европе, Азии и Австралии.

«Халиско» на фоне других мексиканских карателей выделяется особой жестокостью. Пресса сообщала о том, что новопринятых членов банды заставляют есть человеческое мясо, а покинуть ряды картеля можно разве что в мешке для трупов. Членов группировки обучают использовать разные виды оружия. Так, в мае 2015 года боевики наркокартеля сбили вертолет мексиканской армии с помощью реактивных гранат.

Фото: Global Look Press/Miyer Juana

— Некоторые члены картеля «Халиско» были натренированы элитным подразделением армии Гватемалы . Колумбийские картели нанимали членов FARC для обучения своих согруппников, часть членов колумбийских картелей и сама служила в элитных батальонах регулярной армии Колумбии, — сказал мексиканский эксперт в области безопасности Давид Саусеро.

Наркокартели в Колумбии сейчас обладают куда меньшей силой, чем это было во время Пабло Эскобара. Во многом они потеряли влияние из-за усиления мексиканских наркокартелей, говорит Саусеро.

Наиболее сильная группировка в Колумбии сейчас — «Клан дель Гольфо» , в ней состоят около 4 тыс. человек. Картель возник на основе военизированного движения. Занимаются они преимущественно интернациональными перевозками кокаина, а также его культивацией и переработкой. «Клан дель Гольфо», в частности, сотрудничает с «Синалоа», занимаясь нелегальной наркоторговлей. Но представители этой группировки в меньшей степени представлены в американских тюрьмах , отиметил Саусеро.

Ведение грязной войны

Большинство заключенных членов наркокартелей имеют реальный боевой опыт в городской черте, что, по словам Саусеро, сейчас и ищет Украина . Это не первый раз, когда США обращаются за услугами к членам наркокартелей, заявляет бывший офицер армии США и эксперт в вопросах борьбы с терроризмом Скотт Беннет.

— Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций, в основном потому, что они организованы, свирепы и не имеют моральных ограничений . Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, покушались на жизнь, крали, разрушали, — рассказал «Известиям» Беннет.

Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr.

Но завербованные преступники, скорее всего, не попадут в ряды регулярной армии ВСУ, считает Давид Саусеро. Отряд из членов картелей, по его словам, будет иметь особые задачи.

— Он, скорее всего, будет использован для ведения грязной войны — для пыток, шпионажа, саботажа, массовых расправ — те действия, которые сами ВСУ, возможно, делать бы не стали. Члены колумбийских и мексиканских наркокартелей — люди с холодной кровью, лишенные человечности, готовы пойти на любой криминал, — добавил Саусеро.

Точно определить количество заключенных латиноамериканцев, на которых обратят внимание американские ЧВК, сложно. Но, по словам мексиканского эксперта, речь идет, скорее всего, о нескольких сотнях человек.