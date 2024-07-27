Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом
Сюжет:

В ФРГ заявили о сокращении поддержки Украины после потери веры в победу Киева

Политик Нимайер: ФРГ сократит поддержку Украины, потеряв веру в победу Киева
0
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкие власти приняли решение о сокращении финансовой поддержки Украины в 2025 году, так как уже хорошо понимают, что победы Киева в текущем конфликте не будет. Об этом 27 июля заявил глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он отметил, у Украины нет никаких перспектив одержать верх на Россией, что косвенно подтверждает недавний визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин, во время которого он подал знак о готовности Киева к переговорам.

«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — цитирует его «РИА Новости».

При этом политик добавил, что Германия не имеет никакого серьезного влияния на Украину, поскольку все приказы киевским властям отдаются из США. Берлин же сам по себе не участвует в контактах по возможному урегулированию ситуации, а «просто сидит и ждет», указал Нимайер.

Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии
Немецкие депутаты планируют созвать заседание бундестага и обсудить возникающие угрозы безопасности

Ранее, 24 июля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет делать ничего, что могло бы поспособствовать военному конфликту между Россией и НАТО. Он подчеркнул, что старается быть предельно ясным в этом вопросе, поэтому не будет посылать немецких солдат на Украину и никакие немецкие пилоты и истребители не будут сбивать российские самолеты и ракеты.

18 июля стало известно, что просьба президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к западным странам по уничтожению российских ракет была отклонена Шольцем. Канцлер отрицательно отнесся и к просьбе Зеленского полностью снять ограничения по ударам вглубь территорий России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024