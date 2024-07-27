Немецкие власти приняли решение о сокращении финансовой поддержки Украины в 2025 году, так как уже хорошо понимают, что победы Киева в текущем конфликте не будет. Об этом 27 июля заявил глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он отметил, у Украины нет никаких перспектив одержать верх на Россией, что косвенно подтверждает недавний визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин, во время которого он подал знак о готовности Киева к переговорам.

«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — цитирует его «РИА Новости».

При этом политик добавил, что Германия не имеет никакого серьезного влияния на Украину, поскольку все приказы киевским властям отдаются из США. Берлин же сам по себе не участвует в контактах по возможному урегулированию ситуации, а «просто сидит и ждет», указал Нимайер.

Ранее, 24 июля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет делать ничего, что могло бы поспособствовать военному конфликту между Россией и НАТО. Он подчеркнул, что старается быть предельно ясным в этом вопросе, поэтому не будет посылать немецких солдат на Украину и никакие немецкие пилоты и истребители не будут сбивать российские самолеты и ракеты.

18 июля стало известно, что просьба президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к западным странам по уничтожению российских ракет была отклонена Шольцем. Канцлер отрицательно отнесся и к просьбе Зеленского полностью снять ограничения по ударам вглубь территорий России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.