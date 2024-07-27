В Китае назвали нормальным совместное с РФ авиационное патрулирование в АТР

Совместное патрулирование Военно-воздушных сил (ВВС) Китая и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне активизации военно-разведочной деятельности США нормально. Такое мнение 27 июля приводит Global Times.

«Совместная патрульная операция военных самолетов Китая и России в воздушном пространстве над Беринговым морем полностью соответствует международному праву и нормам», — пишет газета.

Она отмечает, что действия КНР и РФ не отражаются на безопасности в мире в отличие от активизации военно-разведочной деятельности США в непосредственной близости от китайских границ.

За прошлый год американские самолеты приближались к воздушному пространству материковой части КНР и острова Хайнань около 100 раз, а в большинстве случаев это происходило менее чем в 30 милях от территориальных вод страны, уточняет издание.

Ранее, 25 июля, ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Экипажи двух стран отработали вопросы взаимодействия на всех этапах полета в новом районе совместного патрулирования, что заняло пять часов. В Минобороны РФ отметили, что учения проведены в рамках реализации плана российско-китайского военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.

До этого, 13 июля, Минобороны России сообщило, что корабли двух стран провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море. В маневрах участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота и отряды китайских боевых судов в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху».

Как тогда же заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган, совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.