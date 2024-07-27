Рэпер ST рассказал о своем выступлении на фестивале «Таврида.АРТ»

Рэпер ST выступил на фестивале «Таврида.АРТ». В беседе с «Известиями» в пятницу, 26 июля, он отметил, что сейчас самое время для песен с глубоким смыслом.

Исполнитель выступал вместе с музыкантом Сергеем Нихаенко. ST подчеркнул, что они оба имеют в своем репертуаре песни с глубоким смыслом, а такие композиции в настоящее время становятся востребованными.

«Здорово, что идет время, когда мы начинаем слушать песни со смыслом. Я очень люблю песни о любви. Они занимают неотъемлемую часть моей творческой деятельности, но все-таки есть нам о чем еще в музыке поговорить», — поделился рэпер.

По его словам, такие песни тоже находят отклик у аудитории, их высоко оценили посетители фестиваля.

«Визит на «Тавриду» — это праздник вдвойне. У меня была уникальная возможность погулять по фестивалю, и я увидел, насколько он стал большой», — добавил рэпер.

Как рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц, на фестивале «Таврида.АРТ» есть возможность реализовать себя во всех сферах — музыка, танцы, кино, спорт.

«Таврида.АРТ» проходит с 26 по 28 июля. Как заявила руководитель департамента внешних коммуникаций фестиваля Анжелика Якубович, он нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей творческим людям. Поэтому мероприятие объединяет лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов, сказала она.

26 июля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, это уже круглогодичная академия творцов.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что фестиваль является востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодежи. Он выразил уверенность, что «Таврида.АРТ» будет содействовать профессиональному становлению участников и поможет им найти единомышленников.