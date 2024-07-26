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На фестивале «Таврида.АРТ» проведут образовательную программу

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Фото: Пресс-служба VK
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Гости фестиваля «Таврида.АРТ», который проходит с 26 по 28 июля, могут принять участие в образовательной и развлекательной программе с блогерами и экспертами VK, посетить музыкальные квартирники и автограф-сессии со звездами. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В частности, на фестивале организуют встречи с представителями компаний, которые расскажут об образовательных и карьерных возможностях, работе с контентом в соцсетях, развитии личного бренда и полезных инструментах для самореализации в креативной и digital-сфере.

Помимо этого, на фестивале пройдет множество спортивных активностей, в частности, открытые тренировки.

Еще на площадке организовали пространство «Место встречи вдохновения», где гости могут пообщаться и завести новые знакомства, а также digital-лес, где в интерактивном формате можно познакомиться с продуктами VK.

Кроме того, для мероприятия создали тематический стикерпак с талисманом арт-кластера — собакой Джесси.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров отметил, что для фестиваля подготовили «широкий спектр офлайн- и digital-активностей, которые помогут тысячам талантливых ребят со всей страны ближе познакомиться с сервисами и продуктами VK, узнать секреты индустрии от профессионалов и завести полезные знакомства с единомышленниками».

«Мы много лет выступаем партнером фестиваля «Таврида.АРТ» — это крупнейшая площадка для молодых деятелей культуры и искусства. Вместе мы можем эффективно воплощать в жизнь общую цель — давать талантливой молодежи полезные инструменты и возможности для реализации потенциала в сфере творческих индустрий», — добавил Уваров.

Руководитель департамента внешних коммуникаций «Таврида.АРТ» Анжелика Якубович подчеркнула, что фестиваль нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей творческим людям. «Поэтому на наших событиях мы объединяем лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов»», — заявила она.

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