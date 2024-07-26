Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов

Фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, это уже круглогодичная академия творцов, отметил 26 июля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии, посвященной завершению строительства первой очереди студии «Юг.Кино» — павильонного комплекса площадью около 5 тыс. кв. м на территории арт-кластера «Таврида».

«Решением президента это уже не только летний форум, не только фестиваль «Таврида.АРТ» — это круглогодичная академия для молодых творцов, через которую проходят десятки тысяч талантливых, творческих, ярких, неординарных людей со всей страны. Их энергия кипит здесь. Их энергия уже превратилась в музыкальные произведения, мюзиклы, стихи, новые песни, новые фильмы, многие из которых задумывались здесь, создавались здесь, будут продолжать сниматься здесь», — сказал он во время церемонии.

Кириенко выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за решение создать площадку арт-кластера «Таврида» и уникального творческого киноцентра «Юг.Кино». По его словам, новый трехэтажный комплекс, который включает три съемочных павильона, был возведен в рекордные сроки — за год.

Студия «Юг.Кино» — это проект «Таврида.АРТ», крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по югу России, в том числе в новых регионах. Площадка позволит российским и зарубежным кинопроизводителям совместно с экспертами реализовывать идеи.

«Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. Осталось только самое сложное — талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее, нашу молодежь, ради которой мы всё это делаем», — подчеркнул на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

4 июня арт-кластер «Таврида.АРТ» провел кастинг для молодых танцоров на ВДНХ в Москве. Конкурсантов оценивали популярные хореографы и режиссеры-постановщики. Победители получили приглашение в команду балета «Таврида.АРТ», а также примут участие в программе одноименного фестиваля в Крыму.

В августе 2023 года пятый фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в бухте Капсель в Судаке. В фестивале участвовало более 2 тыс. человек, для них мероприятия «Тавриды.АРТ» стали шансом оказаться на одной сцене с известными артистами. На реализацию 27 проектов, представленных со всей России, их разработчики получили 16 млн рублей.