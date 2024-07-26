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Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» является востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодежи. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам торжественного открытия фестиваля, опубликованном 26 июля на сайте Кремля.

«Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Ваш форум развивается как востребованная площадка для делового и дружеского общения талантливой, энергичной молодежи», — подчеркнул глава государства, добавив, что в Год семьи на мероприятии уделят особое внимание теме нравственного воспитания.

Кроме того, он отметил насыщенную программу фестиваля, в которую входят лекции, мастер-классы, ярмарки, выставки, театральные постановки, выступления музыкальных групп, а также знакомство с культурой и традициями народов, проживающих в России.

Путин выразил уверенность, что «Таврида.АРТ» будет содействовать профессиональному становлению участников и поможет им найти единомышленников.

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«Таврида.АРТ» проходит с 26 по 28 июля. Как заявила руководитель департамента внешних коммуникаций фестиваля Анжелика Якубович, он нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей творческим людям. Поэтому мероприятие объединяет лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов, сказала она.

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