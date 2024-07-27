Принц Гарри признался, что опасается покушения на свою жену Меган Маркл

Британский принц Гарри опасается, что на его жену Меган Маркл могут совершить покушение, если она приедет в Соединенное Королевство. Об этом он сообщил телеканалу ITV в четверг, 25 июля.

По словам принца, в последнее время в различных журналах и таблоидах появлялось много статей, которые упоминали его семью в негативном ключе. Особенно много нападок было на жену принца, образ которой в СМИ далек от положительного. Он считает, что подобная информация может толкнуть какого-нибудь психически неуравновешенного человека на преступление.

«Будь то нож или кислота — эти вещи действительно беспокоят меня. Это одна из причин, по которой я не верну свою жену в эту страну», — высказался он.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что король Великобритании Карл III отказался увидеться со своим сыном принцем Гарри, потому что «не хочет драмы в своей жизни». Источник газеты Daily Mail в Букингемском дворце сообщил, что семья принца Гарри принесла родным только неприятности за последние несколько лет.

В январе 2023 года газета The Guardian отметила, что британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», как подвергся нападению со стороны своего старшего брата принца Уильяма. По словам Гарри, это произошло в 2019 году в столице Великобритании. Уильям пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения с женой Гарри — Меган Маркл. После того как младший из братьев обвинил старшего в отсутствии поддержки, «разъяренный» Уильям напал на него — схватил за воротник и повалил на пол.