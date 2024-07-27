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Сюжет:

В Германии рассказали об атакующих собственные БПЛА солдатах ВСУ

Frankfurter Rundschau: ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники
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Фото: REUTERS/IVAN ANTYPENKO
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) способствуют продвижению российских войск, по ошибке сбивая собственные дроны и создавая им помехи, пишет 26 июля немецкая Frankfurter Rundschau.

«Некоторые наблюдатели и солдаты обвиняют Киев в недавних военных неудачах из-за того, что украинские войска якобы сбивают собственные беспилотники в Донбассе. «Украина сбивает собственные беспилотники дружественным огнем, в то время как Россия делает большой шаг вперед», — пишет британская газета The Telegraph, которая традиционно поддерживает тесные связи с украинским министерством обороны», — пишет издание.

По информации СМИ, российская армия из-за ошибок ВСУ смогла продвинуться на 6 км в районе небольшого города Покровск, поскольку украинские подразделения отключили собственные беспилотники с глушителями.

«Это позволило бронетанковым соединениям целенаправленно атаковать плохо организованные и уязвимые украинские войска на этом участке фронта, которые в результате были вынуждены отступить», — отмечается в материале.

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18 июля командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным Литвин сообщил, что солдаты ВСУ бегут со своих позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и его окрестностях на покровском направлении.

7 июля телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои — настолько интенсивные в этой части фронта сражения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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