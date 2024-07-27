Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым в пятницу, 26 июля, ситуацию на сложных участках фронта. По итогам совещания самым сложным направлением было признано покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В частности, вместе с министром и военным командованием мы тщательно анализируем ситуацию на сложных участках. В первую очередь это покровское направление в [Донецкой Народной Республике]», — заявил он в Telegram-канале.

В связи со сложной ситуацией Зеленский дважды за день заслушивал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Украинский лидер завявил, что «всё должно быть сделано и будет сделано для укрепления позиций».

15 июля в генштабе ВСУ заявили, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

7 июля телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. По информации СМИ, интенсивность военных действий такова, что выбрать место, где идут самые ожесточенные бои, почти невозможно.

До этого, 4 июля, в генштабе ВСУ сообщали о напряженной ситуации на торецком направлении. Российские войска 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делеевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.