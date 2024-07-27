В Испании археологи обнаружили древнейшие останки человека

Испанские археологи в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка (Гран-Долина) обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе возрастом 850 тыс. лет. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции.

«Обнаруженные новые останки Homo antecessor открывают новый исключительный этап великих открытий в стоянках Атапуэрки», — сообщил университет на своей странице в Х.

Раскопки местности продолжались 30 лет, уточнил университет.

Исследователи рассказали, что среди обнаруженных фрагментов костей черепа, ребер и позвонков также оказался зуб. Предполагается, что он принадлежал 25-летней женщине, чьи останки ранее нашли в этом регионе.

Ранее, 17 июля, на Кипре обнаружили храм возрастом 4 тыс. лет с замурованной внутри девушкой. Отмечается, что археологические работы велись в сотрудничестве департамента древностей Кипра и МИД Италии. Храм был найден в городе Эрими недалеко от Лимассола, он был создан на месте мастерской ремесленника.