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На Кипре обнаружили храм возрастом 4 ктыс. лет с замурованной внутри девушкой

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Фото: Итальянское агентство Ansa
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На Кипре обнаружили самый древний из найденных на острове 4000-летний храм. Об этом сообщило итальянское агентство Ansa со ссылкой на археолога Луку Бомбардьери, руководившего этими раскопками на протяжении 15 лет.

Отмечается, что археологические работы велись в сотрудничестве департамента древностей Кипра и МИД Италии. Храм был найден в городе Эрими недалеко от Лимассола, он был создан на месте мастерской ремесленника.

«В эпоху средней бронзы (около 2000-1600 годов до н.э.) на холме Эрими поселилось сообщество ремесленников и обустроило очень специфическое жилое пространство», — рассказал эксперт.

По словам ученого, одно из помещений представляет собой комнату с монолитом высотой более двух метров, который позже обрушился. Он был гладко отполирован и украшен круглым узором из маленьких чашек. При разрушении монолит рухнул на большую амфору, стоящую у его подножия рядом с очагом.

Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены останки замурованной молодой женщины. Как сообщает греческий журнал Voria, предположительно, 20-летняя девушка погибла после удара мечом или тяжелым камнем по голове. Уточняется, что рядом с телом не было обнаружено никаких ценностей, что означает, что обряд захоронения соблюден не был.

Вероятно, убийство было связано с беременностью девушки вне брака, и преступление пытались скрыть, считают журналисты. Всего на Кипре археологи обнаружили до 15 подобных случаев древних убийств молодых женщин, тела которых были захоронены в нетрадиционных местах.

«Самый старый храм, когда-либо найденный на острове. Он показывает нам, насколько сложна и насыщенна была жизнь людей, которые были ремесленниками и жили за 4 тыс. лет до нас», — поделился Бомбардьери.

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Ранее, 2 мая, группа специалистов обнаружила в Новолакском районе Дагестана древние скелеты, предположительно, II–I века до н.э. Останки были переданы антропологам для дальнейшего изучения. По словам одного из специалистов, периферийное положение скелета человека свидетельствует о низком социальном статусе, который тот имел при жизни. Позднее, в тот же день, был обнаружен еще один скелет.

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