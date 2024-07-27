Дом актера Кевина Спейси продали из-за его долгов за $3,24 млн

Дом американского актера Кевина Спейси в Балтиморе был продан за $3,24 млн на открытом аукционе за долги по требованию окружного суда штата. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает CBS News.

Издание уточнило, что дом площадью 9 тыс. кв. футов (более 836 кв. м. — Ред.) в Харборвью был продан застройщику из Мэриленда менее чем за 10 минут.

В доме пять этажей с шестью спальнями и семью ванными комнатами, согласно аукционному листингу. Также там есть сауна, кинотеатр, терраса на крыше и другие удобства.

Окружной суд города Балтимор еще должен одобрить продажу, прежде чем покупатель сможет совершить окончательную покупку.

12 июня Кевин Спейси заявил, что испытывает финансовые трудности из-за миллионных долгов. По словам артиста, его дом в Балтиморе конфискован и продается с аукциона, поскольку у него всё еще много судебных счетов, которые он не может оплатить.

Скандал вокруг актера разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад. В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

В 2022 году Спейси был оправдан по делу о домогательствах в отношении Рэппа. Присяжные постановили, что действия актера в 1986 году не имели сексуального характера в отношении 14-летнего Рэппа. В июле 2023 года в жюри присяжных признали актера невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении еще троих коллег.