Неприличное дело: еще десять человек обвинили Кевина Спейси в домогательствах

На одном из британских телеканалов 6 и 7 мая состоялась премьера двухсерийного документального фильма Spacey Unmasked. В нем собраны новые истории о непристойном поведении звезды Голливуда Кевина Спейси. В 2022 и 2023 годах он был признан невиновным в сексуальных преступлениях, однако создатели сообщают, что фильм содержит неизвестные широкой публике свидетельства. Сам актер отвергает новые обвинения. Насколько они новые, можно предположить из содержания первого доступного эпизода.

3 мая на странице американского актера Кевина Спейси в соцсети X (бывш. Twitter) появилось первое за долгое время большое интервью. В полуторачасовом видео он отвечает на вопросы журналиста Дэна Вуттона. Поводом для беседы стала предстоящая премьера двухсерийного документального фильма Spacey Unmasked, посвященного новым обвинениям в непристойном сексуальном поведении актера. Сам Спейси заявил, что не может допустить безосновательных нападок на него и не готов извиняться перед теми, кто выдумал или преувеличил истории о нем.

Героями документального проекта стали десять человек. Девять из них, говорится в описании, впервые решили рассказать о своем опыте общения со звездой публично. Они заявляют о чрезмерной тактильности актера, настойчивых и неуместных намеках на близость. А один из случаев якобы произошел во время показа фильма «Спасти рядового Райана».

Свидетельства охватывают пять десятилетий. Многолетнее молчание одни объясняют тем, что испытывали чувство вины и стыда, другие боязнью того, что огласка могла стоить им карьеры. Но при этом, несмотря на все непрозрачные намеки, которые якобы делал Кевин Спейси, в некоторых эпизодах складывается впечатление, что и он был объектом корыстных интересов. К звезде тянулись из-за успеха, в лучшем случае видели в нем наставника, пример для подражания.

«Во мне не было ни влечения, ни интереса к сексу. Мне казалось, что это нужно сделать, чтобы достичь желаемого. <…> Он так и не спросил меня о моем сценарии. Ему было всё равно. И вот тогда-то меня по-настоящему осенило, что не было никакой услуги за услугу. Он никогда ничего мне не предлагал», — звучит в одном из диалогов в фильме.

Влияние Кевина Спейси до скандала действительно было серьезным. В его арсенале помимо внушительной фильмографии два «Оскара» за «Подозрительные лица» (1995) и «Красоту по-американски» (1999) и другие престижные награды. Кроме того, около десяти лет он был художественным руководителем одного из самых престижных и старейших британских театров «Олд Вик».

Впервые о домогательствах со стороны знаменитости заговорили в 2017 году. Карьера Спейси тогда пошла на спад, в частности, он лишился роли в популярном сериале «Карточный домик». Обвинения привели к судебным разбирательствам, но в итоге актер был признан невиновным. Однако о восстановлении репутации любимца Голливуда говорить на фоне новых историй пока не приходится.

Примечательно, что в картине снялся брат актера Рэндалл. Его рассказ посвящен суровому детству и жестокому отцу братьев. В конце первого эпизода создатели сообщают — Кевин Спейси заявил, что ему не предоставили достаточно времени и подробностей, чтобы ответить на сказанное в фильме, и привели цитату актера:

«Я последовательно опровергал — и теперь успешно защищаю — многочисленные обвинения, выдвинутые как в США, так и в Великобритании, как в уголовных, так и в гражданских делах, и каждый раз мне удавалось найти доказательства, опровергающие эти обвинения, и присяжные, состоящие из моих коллег, верили мне».

Очевидно, от актера еще стоит ждать реакции. На своей странице в соцсети еще до выхода проекта он сообщил, что не намерен игнорировать происходящее и обвинил телеканал в попытках добиться рейтингов.

Журналисты Daily Mail, в свою очередь, считают, что совокупный эффект свидетельских показаний десяти человек в новом фильме кажется убедительным поводом для дальнейшего расследования истории Кевина Спейси.