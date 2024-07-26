Реклама
Прямой эфир
Культура
Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов
Происшествия
В течение часа в небе над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников
Общество
Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 163 человека
Общество
Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Мир
В США подростка приговорили к тюремному заключению за стрельбу после Супербоула
Мир
Индийские СМИ сообщили о планах Моди посетить Украину в конце лета
Общество
Губернатор Челябинской области заявил о затоплении поселка Киолим из-за прорыва дамбы
Общество
В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
Мир
Премьер Словакии предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из РФ
Спорт
Пилот McLaren Норрис выиграл вторую практику Гран-при Бельгии
Мир
Минфин США заявил о давлении на ЕС с целью оставить активы РФ замороженными
Мир
Турист получил штраф в размере $12 тыс. после запуска дрона в Сингапуре
Мир
Эксперт заявил о причастности ЕС к остановкам транзита нефти РФ через Украину
Мир
Захарова указала на способность РФ удержать на плаву формат ядерной «пятерки»
Мир
Отдельных командиров ВСУ привлекли к ответственности после проверки
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ
Происшествия
Количество погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух
Общество
Врач рассказала о правильном питании в жару

Пилот McLaren Норрис выиграл вторую практику Гран-при Бельгии

0
Фото: TASS/Zuma/Hoch Zwei
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский пилот McLaren Ландо Норрис 26 июля продемонстрировал лучший результат во второй сессии свободных заездов 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

Время круга 24-летнего Норриса составило 1 минуту 42,260 секунды. Второе место занял его напарник по команде, австралиец Оскар Пиастри (+0,215 секунды), третье — нидерландский пилот из команды Red Bull Макс Ферстаппен (+0,217).

Сам Норрис рассказал, что чувствовал себя некомфортно в болиде, передает RaceFans. По его словам, необходимо улучшить некоторые настройки машины.

«Дело во мне, нужно собраться и проехать хороший круг. Пока я еще не совсем сделал это», — добавил гонщик.

14-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Спа-Франкоршам».

Быстрее ветра: какой окажется новая игра серии «Формула-1»
Гоночный симулятор даст геймерам абсолютно реалистичный опыт управления болидом

Ранее, 24 июля, Макса Ферстаппена оштрафовали на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии. Причиной санкции в отношении пилота стала пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024