Пилот McLaren Норрис выиграл вторую практику Гран-при Бельгии
Британский пилот McLaren Ландо Норрис 26 июля продемонстрировал лучший результат во второй сессии свободных заездов 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии.
Время круга 24-летнего Норриса составило 1 минуту 42,260 секунды. Второе место занял его напарник по команде, австралиец Оскар Пиастри (+0,215 секунды), третье — нидерландский пилот из команды Red Bull Макс Ферстаппен (+0,217).
Сам Норрис рассказал, что чувствовал себя некомфортно в болиде, передает RaceFans. По его словам, необходимо улучшить некоторые настройки машины.
«Дело во мне, нужно собраться и проехать хороший круг. Пока я еще не совсем сделал это», — добавил гонщик.
14-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Спа-Франкоршам».
Ранее, 24 июля, Макса Ферстаппена оштрафовали на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии. Причиной санкции в отношении пилота стала пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре.