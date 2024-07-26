Подросток получил травму на крыше электрички на станции Войново МЖД

Несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда на станции Войново Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) в пятницу, 26 июля.

Восточный следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ проводит доследственную проверку по факту травмирования электрическим током несовершеннолетнего 2010 года рождения.

«Днем 26 июля на железнодорожной станции Войново в Московской области несовершеннолетний получил электротравму в виде удара током, неправомерно находясь на крыше электропоезда. Пострадавший с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники СК проводят осмотр места инцидента. Кроме того, организованы проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

19 июля сообщалось, что количество случаев зацепинга на Московской железной дороге выросло в январе–июне 2024 года более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9 до 21.

16 апреля 2022 года президент России Владимир Путин ратифицировал закон, который предусматривает увеличение административного наказания за передвижение на поездах с их внешней стороны, передает НСН. Максимальный административный штраф для зацеперов вырос до 4 тыс. рублей.