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На МЖД количество случаев зацепинга выросло более чем вдвое в январе – июне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Количество случаев зацепинга на Московской железной дороге (МЖД) выросло в январе – июне 2024 года более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9 до 21. Об этом пресс-служба столичной магистрали сообщила в пятницу, 19 июля.

«Излюбленными у «экстремалов» являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления МЖД, где есть станции с небольшим пассажиропотоком, что позволяет искателям острых ощущений оставаться незамеченными гражданами, ожидающими поезда», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Возраст зацеперов в среднем снизился до 10–14 лет.

«Подростки не задумываются, что такие поездки могут закончиться для них гибелью от удара электрическим током или в результате падения», — подчеркнули в пресс-службе, напомнив, что подобные действия являются административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

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24 мая 360.ru писал, что первые зацеперы появились почти одновременно с массовым развитием железных дорог. Но если тогда это были безбилетные зайцы, то в последние десятилетия зацепинг превратился в смертельно опасную забаву подростков, желающих экстрима.

В феврале стало известно, что в подмосковной электричке помощник машиниста избил группу подростков. Нападавший преследовал зацеперов, но те смогли скрыться, и тогда мужчина набросился на тех, кто находился в том же вагоне. Помощник машиниста обвинил детей в том, что они занимались зацеперством, сорвали стоп-кран и разбили стекло. Уже на Курском вокзале в электричку прибыла полиция.

Ранее, в декабре прошлого года, Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей за неудаление роликов о так называемых зацеперах, передает RT.

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