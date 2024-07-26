Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе

Сотрудники морской службы Испании спасли трех членов экипажа британского парусного судна, которое потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом сообщила испанская служба морского спасения в социальной сети X (бывш. Twitter).

По данным службы, парусник Bonhomme William запросил буксировку после столкновения с косатками. Позже он сообщил о том, что тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», — говорится в сообщении.

В мае текущего года уже сообщалось о случае, когда косатки напали на яхту в марокканских водах в Гибралтарском проливе, протаранив ее. Так, находившиеся на борту 15-метровой яхты Alboran Cognac два человека рассказали, что сначала почувствовали внезапные удары по корпусу корабля, прежде чем вода начала просачиваться внутрь. После они оповестили спасательные службы о случившемся, и их подобрал нефтяной танкер и перевез в Гибралтар.

По информации издания Pais, атаковать яхту могли около 15 особей известных как «Глэдис», которые обитают на севере Пиренейского пролива.