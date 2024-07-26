Боксер Джонсон выйдет на ринг с Тернером в Череповце на «Кубке губернатора по боксу»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон выйдет на ринг с соперником из Ирландии Шоном Тернером в Череповце Вологодской области в рамках «Кубка губернатора по боксу».

Российский спортсмен на Вологодской земле идет не в спортзал, а к стенам Кремля. Его больше всего заинтересовала колокольня Софийского собора: вместо тренировки боксер преодолевает 298 ступенек по извилистым лестницам и поднимается на самый верх.

«Очень жаль, что во всем мире люди этого не видят. <…> Я бы хотел, чтобы люди знали Россию такой красивой, какая она есть на самом деле, прекрасной, как эта земля», — указал Джонсон.

Он приехал сюда не только для соревнований, но и для занятия сельским хозяйством. По словам боксера, ему бы хотелось завести коров, потому что в таких местах животные дают лучшее молоко. Из него Джонсон хочет делать мороженое.

Его соперник Шон Тернер намерен взять реванш после сокрушительного удара от российского боксера в феврале. Как отметил олимпийский чемпион, вице-губернатор региона Александр Поветкин, спортсмены будут давать мастер-классы, это особо важно для тех, кто занимается.

Кроме того, в главном поединке вечера на ринг выйдет боксер Алексей Папин против Феликса Валероя из Доминиканской Республики за титул WBA. Россиянин назвал соперника «крепко бьющим» парнем. Спортсмены из РФ также проводят занятия для юных боксеров в местной спортивной школе.

«Конечно же, дает положительные эмоции то, что дети тянутся. Вот маленькая девочка сейчас подходила, у нее уже получается боксировать. Посмотрите на них, на их радостные лица: они радуются, я рад», — подчеркнул Папин.

«Кубок губернатора Вологодской области» с участием звезд мирового бокса состоится в Череповце 30 августа на Ледовом дворце. Все бои вечера РЕН ТВ покажет в прямом эфире.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в бою по правилам профессионального бокса. Бой длился восемь раундов по три минуты каждый. Минеев одержал победу по единогласному решению судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.