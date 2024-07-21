Разобрались по-боксерски: как Минеев вновь победил Исмаилова

Российский боец Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова на площадке Live Arena в Москве. Бой проходил по правилам профессионального бокса. Поединок продлился все восемь раундов по три минуты. Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Впрочем, в его победе мало кто сомневался.

Все восемь

Вполне может быть, что Минеев и Исмаилов — лучшее, что произвела на свет система современного российского "небокса". В широком смысле — индустрия боев, где все давно смешалось, одни и те же люди выступают в одних лигах по правилам ММА, затем проводят в других промоушенах боксерские бои в маленьких перчатках и в клетке, а иногда вообще узнают накануне боя о странных правилах, когда вроде как все можно, но бороться нельзя.

В субботу, 20 июля у нас была относительно понятная и чистая форма поединка — бокс, без нюансов и оговорок. Только вот боксеров в карде почти не было. В случаях, когда человек из ММА надевает боксерские перчатки, он не становится боксером. Умение наносить урон в этих перчатках само по себе не появляется, как и расчет дистанции, а то, что они делают на тренировках, фаната бокса со стажем может серьезно расстроить. Да и нокауты случаются в боях таких ММА-боксеров из-за большой разницы в классе или совсем разной по качеству подготовки.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Владимир Минеев (слева) и Магомед Исмаилов во время поединка.

Шансы украсть шоу были у Чингиза Натырова (5-0, чемпион России среди молодежи) — у него в соперниках был аргентинец. В принципе, несложный. Но хитрый - поединок получился жестким, напряженным, но совсем не красивым для зрителя. Впрочем, заметно было, что аудитория, которая пришла на шоу, не очень любит боксеров весом 55 кг, а вот боксирующих ММАшников — вполне.

От главного же боя за версту пахло разгромом. Минеев выглядел более квалифицированным боксером - чувство дистанции, джеб, более разнообразный арсенал. Как минимум Владимир мог бы держать оппонента на дистанции и разбивать его встречными ударами. Но после первого раунда он как будто слишком уж освоился, убедил сам себя, что у Магомеда ничего нет, стал зачем-то пропускать.

Зачем — стало ясно в четвертом раунде: подпустив Исмаилова поближе, Минеев всадил удар навстречу и отправил его в нокдаун. Добить до гонга не вышло, но Владимир и не торопился, а больше издевался над соперником.

В пятом лицо Магомеда продолжило превращаться в гематому. Сам он тоже попадал, но удары соперника были весомее. В шестом Магомед снова пропустил и, дезориентированный, повалился на пол. При этом Минеев к этому времени порядком подустал и тоже не попадал по неподвижной цели.

В седьмом раунде часть болельщиков Исмаилова начали покидать рингсайд. Женщины жмурились и отворачивались - крови было много. Но только у Магомеда на лице. В каждом перерыве его приводили в порядок, пытались дать какие-то советы — но в целом ничего не работало, у них просто не было в наличии такого инструмента, как бокс.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Владимир Минеев и Магомед Исмаилов (слева направо)

Истинным героем последних раундов боя (всего, напомним, было запланировано восемь) стал рефери Андрей Петрович Курнявка - в прошлом тяжеловес со страшным ударом, человек интересной и богатой на события судьбы, а потому особенно авторитетный. С невозмутимым видом он поднимал Магу с пола и отправлял в бой. Считал нокдауны там, где другие бы уже остановили поединок. Смотрел внимательно, и взгляд его говорил: «Вы же сами хотели бокс? Будете добивать друг друга по моим правилам».

Правила Курнявки довели Магу и Вову до финального гонга. В победе Минеева в целом никто и не сомневался. То, что казалось мисматчем с самого начала, оказалось зрелищем более кровавым, но тоже безальтернативным. Бокс и Минеев расправились с Исмаиловым.

На уважении

Российские бойцы ранее дрались уже два раза по правилам ММА. В 2018-м была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

— По-моему, у него сломан нос, — отметил после боя Минеев. — Кровь текла очень сильно. Было два тяжелых нокдауна по голове, и когда он продолжал, я удивился его внутреннему ресурсу, который позволял ему стоять до конца. Думал, смогу закончить досрочно. Но мы прошли всю дистанцию, зритель получил удовольствие. Можно ли сравнить этот бой с предыдущими нашими поединками? Ну, градуса такого не было, как в тот раз - тогда было с нотками ненависти. А сейчас все на уважении. Мне кажется, это более правильно для зрителей, более правильный формат. Поэтому я испытываю удовлетворение.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Владимир Минеев и Магомед Исмаилов (слева направо) после поединка

Исмаилов отметил, что недооценил боксерские способности Минеева.

— Владимир был очень хорош, он хорошо и плотно бьет, — сказал «Известиям» Магомед. — Я немножечко недооценил его. Все говорили, что у меня мало шансов. Я себе давал больше. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что он - хороший боксер. Мы с ним переговорили и оставили прошлое в прошлом. Пусть у нас будет чистое будущее. Я хочу выразить ему уважение. И как человеку, и как спортсмену. Он хорошо себя проявил. Но в MMA я все равно его перееду.

Уже известно, что свой следующий бой Минеев проведет против Ивана Штыркова по правилам ММА. По данным пресс-службы RCC, предварительная дата боя — 19 октября 2024 года. Также есть вероятность, что в поединке на кону будет стоять специальный пояс RCC x Fight Night.