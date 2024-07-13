Весовая аллегория: как Батыргазиев и Гаджимагомедов взяли чемпионские пояса

«Ночь чемпионов IBA», которая прошла в Серпухове, подарила любителям бокса два отличных боя. В соглавном поединке турнира россиянин Альберт Батыргазиев техническим нокаутом в девятом раунде победил ирландца Джоно Кэрролла . Благодаря этой победе наш боксер стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 58,9 кг. В главном бою вечера российский боксер Муслим Гаджимагомедов техническим нокаутом победил китайца Чжан Чжаосиня . Рефери остановил бой за 10 секунд до конца четвертого раунда. Гаджимагомедов стал чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг.

Извинение за наглость

Вполне может быть, что Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов — это лучшее, что произвела на свет система современного российского бокса , сложносочиненная и хаотическая на первый взгляд, полупрофи-полулюбительская-полувыставочная, в судах, под санкциями... Олимпийское золото Батыргазиева и серебряная медаль для Гаджимагомедова были в 2021-м , а ближайшая Олимпиада пройдет уже без российских боксеров (кое-кто, правда, отобрался, сменив спортивное гражданство). Всё это время оба параллельно выступали и в профессиональном боксе, и на любительских турнирах — и в целом вели насыщенную спортивными событиями жизнь.

Но если спросить рядового зрителя, Александр Поветкин и Денис Лебедев для него всё равно остаются до сих пор более яркими и значимыми героями . Во-первых, их карьеру мы наблюдали дольше — со множеством драматичных эпизодов, были и пики, и падения. Во-вторых, они чаще боксировали на больших аренах в Москве. В-третьих, это всё происходило в мире, который чуть меньше сотрясался от глобальных событий: и правда, на фоне всего происходящего бокс и спорт в целом уже давно не выглядят как то, что будет чрезмерно всех занимать.

Фото: IBA

Но вот в Серпухове, на арене, выстроенной как Колизей, которую привезли на пляж и собирали как минимум неделю, и у нас два чемпионских боя по версии WBA . В рингсайде были российские боксеры разных поколений, представляющие в тот или иной момент главное или около того в российском боксе — олимпийские чемпионы (Олег Саитов, Евгений Тищенко), чемпионы мира в профессионалах (Султан Ибрагимов, Григорий Дрозд), братья Чудиновы, выступающие с переменным успехом, но для какого-то времени тоже знаковые персонажи.

Ирландец Джоно Кэрролл не тот тип соперника, с которыми Альберт привык драться в последнее время. Латиноамериканские джорнимены теряются, когда Батыргазиев накатывает серией за серией, и попадают в его ритм атак . Кэрролл опасался его ударов, уважал, но не слишком. Поймал Альберта в третьем раунде так, что ноги загуляли, и, возможно, потратил слишком много сил, пытаясь добить. С пятого раунда Батыргазиев восстановил контроль, в восьмом перестал уважать удары ирландца, в девятом накормил его сам точными попаданиями в челюсть, в рассеченную бровь, а затем и по печени. Бой не был ни простым, ни односторонним, и это делает его ценность еще более высокой в глазах тех, кто смотрит на взросление Альберта в боксе критически. Здесь он показал характер, умение держать удар, чутье на нокаут — и в поединке не было момента, когда можно было бы заскучать . Но есть уверенность, что когда Батыргазиев в интервью говорит о новых боях за новые титулы — у него есть основания и перспективы.

— Бой прошел так, как мы и планировали, — сказал «Известиям» Батыргазиев. — Прочувствовал, что могу удосрочить соперника, воспользовался моментом. Да, получилось не сразу, поэтому пришлось наносить точечные удары по печени. Нужно было доработать начатое, так скажем. И всё получилось . Хочу поблагодарить Всевышнего, спасибо Богу, что помог. Я подошел к этому бою без травм. Я очень рад, что мне удалось порадовать свою семью, друзей, болельщиков. Их поддержка чувствовалось. Также хочу поблагодарить своего соперника, он был в хорошей форме, но мы подобрали нужные ключики и открыли нужную дверь. Идем дальше! Мне нужны пояса, я хочу стать абсолютным чемпионом мира и не в одной весовой категории. Приношу извинения за свою наглость, но это так .

Плюс ключи

Непонятно, больше жесткости или вариативности не хватало в главном бою Муслиму Гаджимагомедову . Чжан Чжаосинь не мог ему предложить ничего лучше, чем идти по прямой, периодически выбрасывая в цель чуть корявые удары по странным траекториям.

Муслим всаживал джебы, хуки и апперкоты по довольно статичной мишени до тех пор, пока лицо китайца не стало напоминать упавший с дерева фрукт (это произошло минут за десять боя), падать при этом он отказывался — и в какой-то момент рефери решил всё это прекратить . В отличие от победы Батыргазиева здесь не было блеска, не было качества бокса, просто человек, умеющий боксировать, справился с тем, кто этим талантом обделен.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в бою против китайца Чжана Чжаосиня Фото: ИЗВЕСТИЯ

Китаец вытянул счастливый билет и стал претендентом на титул, когда, проигрывая бой Евгению Романову (там уже были нокдауны и тотальное избиение в двух раундах), отмахнулся с закрытыми глазами и попал, причем Романов лег в глухой нокаут. Тут и оказались довольно к месту выигранная им позиция и вакантный пояс в новой весовой категории .

— Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу, отличные отзывы, — подчеркнул «Известиям» президент IBA Умар Кремлев. — Вот Артур Бетербиев сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы. Это сделано для того, чтобы показать: матушка-Россия — спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас. Эта арена будет продолжать функционировать, а в дальнейшем хотим построить уже крытый «Колизей IBA» в Серпухове . WBA дала санкцию на титульные бои? В боксе нет политики, он един, он объединяет. И WBA дала санкцию на проведение титульного боя в России. Бокс призывает не участвовать в политических играх, но это делают… Руководство МОК сегодня не соответствует своему месту. И вот этот турнир «Ночь чемпионов» показывает, что мировой спорт не может жить без России .

Теперь титул WBA у Гаджимагомедова (как и ключи от Mercedes за досрочную победу), но совершенно непонятно, по какому вектору и с какой скоростью будет двигаться его карьера дальше .