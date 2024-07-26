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В Нидерландах указали на рост импорта российского газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз (ЕС). Депутаты пожаловались на сложившуюся ситуацию в сфере энергетики в своем обращении к правительству страны.

«Правда ли, что импорт российского газа в Европейский союз (ЕС) увеличивается? Разделяете ли вы обеспокоенность тем, что страны ЕС вновь ставят себя в зависимость от России, что делает их уязвимыми?» — цитирует Lenta.Ru текст обращения.

Парламентарии также подняли вопрос о том, что российский газ, предположительно, дешевле сжиженного природного газа (СПГ) из США и других государств, в связи с чем, вероятно, у «различных стран ЕС мало стимулов (продолжать) инвестировать в более устойчивые варианты и/или (инфраструктуру для) альтернатив импорту российского газа».

Они спросили в обращении, какие меры ЕС мог бы принять для сдерживания роста импорта российского газа и реализации газовых проектов, которые уменьшат зависимость Европы, а также уточнили, готово ли правительство взять на себя обязательства по внедрению этих мер.

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Ранее, 2 июля, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что из-за того, что в Азии увеличился спрос на сжиженный природный газ и энергоресурс стал больше поступать в этом направлении, Европа увеличила импорт российского трубопроводного газа.

Издание «Ведомости», ссылаясь на данные «Газпрома» и ENTSOG, сообщило, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу — в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию — по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев текущего года вырос на 27% к тому же периоду 2023-го, до 15,4 млрд куб. м. В июне поставки выросли на 23%, до 2,5 млрд куб. м.

В тот же день данные консалтинговой компании ICIS показали, что доля США в европейском импорте сжиженного природного газа сократилась до 14%, что стало антирекордом с августа 2022 года, передает НСН.

Ранее, 17 июня, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов рассказал «Известиям», что конкурентное преимущество российского газа — это доступность ресурса. Он отметил, что спрос на российский газ возрастает по мере восстановления спроса на этот ресурс в целом в отдельных регионах, которые имеют техническую возможность покупать топливо РФ.

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