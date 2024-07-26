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Кинолог рассказал об опасных играх для щенка

Кинолог Голубев: ранние тренировки могут навредить неокрепшему организму щенка
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Фото: Global Look Press/blickwinkel/H. Schmidt-Roeger
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в пятницу, 26 июля, о том, каких игр и упражнений стоит избегать, если в доме есть щенок.

Кинологи отмечают, что не нужно спешить с тренировками, если вы хотите воспитать из щенка будущего чемпиона. Еще не до конца сформированный скелет, слабый связочный аппарат и растущие кости могут повредиться при слишком большой нагрузке. Такая активность может стать причиной травм, растяжений и различных проблем с суставами. Также это чревато деформацией костей, что в будущем может привести к дисплазии, остеохондрозу, артриту и иным заболеваниям.

«Владельцам щенков стоит учитывать уровень нагрузки на щенка в процессе игры. Неаккуратные действия могут привести к развитию ортопедических заболеваний и других проблем со здоровьем. Дозируйте физическую нагрузку, избегайте резких рывков, если пытаетесь отнять игрушку у питомца. Помните, не все активности одинаково полезны для малышей», — предупредил он в беседе с «Радио 1».

Если щенку еще нет шести месяцев, то игра с отнимаем игрушки может нанести вред его здоровью. Из-за того что у него не до конца сформировался жевательный аппарат, резкие рывки могут травмировать челюсть.

Бег по лестнице, перепрыгивание барьеров и препятствий лучше исключить, пока у щенка формируется скелет. Такие активности лучше заменить ходьбой по небольшим холмам.

Кроме того, во время первых прогулок следует выбирать для щенка соразмерных друзей. Крупная собака в процессе игры может случайно навредить щенку.

Кинолог добавил, что нагрузка для щенков должна быть соразмерной его возрасту и состоянию здоровья. Первое время предпочтительней делать упор на умственную нагрузку животного. Пока щенок не окреп, можно заняться воспитательной дрессировкой и социализацией питомца, а когда он подрастет, постепенно добавлять физическую активность и игры.

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23 июля кинолог рассказал в беседе с агентством городских новостей «Москва», что владельцам собак ни в коем случае не стоит подпускать своих питомцев к «цветущим» водоемам, для животных это смертельно опасно.

До этого, 17 июля, Голубев посоветовал брать питьевую воду для собак на время прогулки. Он отметил, что употребление жидкости из луж крайне вредно для питомцев, сообщает 360.ru.

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