Кинолог рассказал об опасности воды из водоемов для собак

В жаркие дни, отправляясь на прогулку, важно брать с собой питьевую воду для собаки. Гуляя рядом с водоемом, питомец из-за жажды может попить из него воду. Некоторые владельцы относятся к этому спокойно, но такая вода непригодна для питья, она может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом 17 июля «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Вода из водоемов может содержать бактерии и другие микроорганизмы, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем животного. Самая опасная инфекция, которую может подхватить питомец, выпив воду из водоема, — это лептоспироз. У собак она вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы. При острой форме лептоспироза смертность достигает 60–80%. Для профилактики этого заболевания важно ежегодно вакцинировать питомца», — сказал он.

Симптомы лептоспироза у собак: отказ от пищи, жажда, повышение температуры, кровоточивость слизистых, кровоизлияния (геморрагии) на слизистых, судороги, поражение ЖКТ.

«Также не допускайте, чтобы питомец пил воду из луж или дождевую воду. Вода из луж собирает вредные вещества из окружающей среды — автомобильные жидкости, токсичные вещества из почвы, кроме того в ней могут оставить инфекцию другие животные», — предупредил Голубев.

По словам кинолога, для питья собак лучше всего использовать обычную чистую воду: можно давать питомцу воду, пропущенную через фильтр, кипяченую или бутилированную. Если вы не уверены в качестве водопроводной воды, то лучше пропустить ее через фильтр или оставить отстояться несколько часов.

«Количество необходимого количества воды зависит от множества факторов: размера собаки, самочувствия, активности, способов кормления и многого другого. Летом питомцу требуется больше жидкости, поэтому важно, чтобы у собаки всегда был доступ к чистой питьевой воде. Поэтому собаководу необходимо всегда брать с собой воду для питомца на прогулку, особенно в знойные дни», — заключил эксперт.

В конце июня кинолог Голубев рассказал «Известиям», каких собак лучше не брать с собой на пляж. В частности, речь идет о собаках без шерсти. Без правильной защиты они могут серьезно пострадать. Если такого питомца взять на пляж и не позаботиться о коже, он может получить ожог.