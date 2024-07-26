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Мантуров сообщил о троекратном росте поставок боевых машин в зону СВО

Первый вице-премьер РФ проверил работу предприятий ОПК в Курганской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Благодаря увеличению производительности труда на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Курганской области доставки боевых машин в зону специальной военной операции (СВО) выросли в три раза с момента ее начала. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в регион.

Свой визит Мантуров начал с посещения Курганского машиностроительного завода (КМЗ), единственного в РФ производителя боевых машин пехоты (БМП). Его сопровождал губернатор области Вадим Шумков и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В ходе осмотра предприятия выяснилось, что завод в текущем году поставил 56% годового объема выпуска боевых машин, часть из них — с опережением графика. Кроме того, предприятие взяло на себя дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных планом. Первый вице-премьер осмотрел механосборочный завод и сборочно-сдаточное производство, после чего вручил отличившимся сотрудникам КМЗ госнаграды, присвоенные указом президента РФ Владимира Путина.

После этого первый вице-премьер посетил предприятие АО «НПО «Курганприбор», производящее продукцию ОПК. А затем отправился на ЗАО «Курганстальмост» — крупнейший в РФ и странах СНГ завод по изготовлению строительных металлоконструкций.

«Мы посетили предприятия ОПК, где идет реализация масштабных инвестиционных программ. Коллеги практически с колес приступили к ним в 2022 году, и мы видим уже результаты, как цеха обновляются. Это повышение качества и производительности труда. <…> Если брать показатели с 2022 года, с начала проведения СВО, объем поставок боевых машин увеличен в три раза. Всë выполняется в срок. По Курганмашзаводу идут с опережением объемы поставки, и «Курганприбор» обеспечивает полностью потребности», — подытожил в конце насыщенного дня Мантуров.

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В апреле экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверяя выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, отмечал, что необходимо дополнительно организовать поставки и нарастить производство систем защиты для танков в подразделения, которые ведут боевую работу в зоне СВО. Он также заключил, что предприятие выполняет свои задачи по оборонному заказу в полном объеме и исполняет поручения, данные заводу после прошлой проверки.

До этого, 11 марта, телеканал CNN сообщал, что Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, в то время как США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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