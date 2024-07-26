Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Американский спортивный канал ESPN представил свой рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века, в него вошли пять спортсменов из России.
Александр Овечкин занял второе место в этом списке, Евгений Малкин оказался на девятой строчке, Никита Кучеров расположился под 17-м номером, Андрей Василевский стал 19-м, а Павел Дацюк занял 22-е место рейтинга.
Лучшим хоккеистом топ-25 стал Сидни Кросби, отмечает «Газета.Ru».
Ранее, 18 июля, чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо». Отмечается, что контракт со спортсменом рассчитан на один сезон. Большую часть сезона Комтуа провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где за 65 матчей набрал 44 очка.