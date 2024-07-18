Чемпион мира из Канады стал игроком «Динамо»
Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщили 18 июля на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что контракт со спортсменом рассчитан на один сезон.
В составе национальной команды Канады нападающий становился победителем молодежного первенства в 2018 году, завоевал золотые медали в 2021-м и серебряные — в 2022 году.
Большую часть сезона Коптуа провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где за 65 матчей набрал 44 очка.
Ранее, 30 апреля, капитан и рекордсмен ХК «Динамо» по числу матчей Андрей Миронов ушел из клуба. В команде отметили, что защитник принял решение не продлевать контракт и продолжить карьеру в другом коллективе.