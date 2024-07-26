Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку

Компетентные органы Киргизии экстрадировали в Россию Полину Паскал, которая обманным путем похитила у жителей Москвы более 14 млн рублей. Как сообщает в пятницу, 26 июля, Генпрокуратура РФ, в столице девушка будет привлечена к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса (УК) РФ об участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Следствие установило, что в 2019–2020 годах Паскал состояла в преступном сообществе.

«Она представлялась москвичам сотрудницей управляющей компании и похищала у них деньги под предлогом замены или установки в квартирах сантехники, хотя такой необходимости не было. В результате пострадали 196 граждан, у которых было похищено более 14 млн рублей», — указано в пресс-релизе на сайте ведомства.

Фигурантку, которую сопровождали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), уже доставили в Москву. Запрос о выдаче Паскал был направлен в мае в связи с ее задержанием на территории Киргизии. Следователи намерены установить все детали ее противозаконной деятельности.

Ранее, 8 мая, Генпрокуратура России сообщила, что Черногория по российскому запросу экстрадировала гражданку РФ Ольгу Абрамову, которая подозревается в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам. Она будет привлечена к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»). По данным следствия, Абрамова действовала в составе организованной группы, которую создали для кражи денег, принадлежащих коммерческому предприятию.