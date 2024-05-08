Черногория экстрадирует по запросу РФ подозреваемую в мошенничестве женщину

Черногория по российскому запросу экстрадирует гражданку РФ Ольгу Абрамову, которая подозревается в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам. Об этом в среду, 8 мая, заявила Генеральная прокуратура России.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Ольгу Абрамову для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»)», — говорится в сообщении ведомства на его сайте.

По данным следствия, Абрамова действовала в составе организованной группы, которую создали для кражи денег, принадлежащих коммерческому предприятию. Подозреваемая занималась юридическим сопровождением незаконной деятельности и подделывала документы по гражданским и арбитражным делам. Преступление группы привело к тому, что фирма больше не смогла работать и стала неплатежеспособной по своим обязательствам, возникшим с ноября 2020 года по март 2023 года: мошенники запустили процедуру банкротства предприятия, куда включили собственные незаконные требования на сумму более 100 млн рублей, и это вызвало тяжелые последствия.

Абрамова находилась в международном розыске по поручению Генпрокуратуры, потому что скрылась от следствия. В декабре 2023 года подозреваемую задержали на территории Черногории, и ведомство направило в страну запрос об экстрадиции.

Генпрокуратура РФ и соответствующие органы Черногории эффективно сотрудничали по делу Абрамовой, и благодаря этому Россия добилась решения о выдаче обвиняемой. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России примут и доставят подозреваемую в страну транзитом через Турцию.

Прокуратура показала кадры, где задержанную Абрамову высаживают из служебного автомобиля черногорской полиции и заводят в аэропорт.

Ранее, 1 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Аргентина выдала РФ гражданку России Людмилу Авдюхину, которую обвиняют в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края: женщина руководила риелторским агентством в Барнауле и обманом присваивала деньги клиентов.