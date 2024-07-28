Поймать сталкера: в Госдуме предложили сажать в тюрьму преследователей

За систематическое преследование жертв может грозить до двух лет тюрьмы. С инициативой выступили в Госдуме. Наказание также предусматривает штрафы от 5 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от тяжести преступления. Предложенная норма является первым шагом к решению проблемы преследования , считают эксперты. Однако эффективно применять закон на практике будет не так уж просто: жертвы редко обращаются за помощью, а правоохранители загружены расследованием более тяжких преступлений. «Известия» узнали, как будут бороться с преследователями.

Опасные действия

В России может появиться наказание за систематическое преследование. Соответствующий межфракционный законопроект направлен на заключение в правительство.

Инициатива предусматривает введение административного и уголовного наказания за данное правонарушение. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс статьей «Навязчивое преследование».

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В документе четко определено значение данного термина. Под ним понимается «систематическое преследование другого лица или нежелательное вторжение в его частную жизнь с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия».

Под нежелательным вторжением в частную жизнь проектом закона понимаются «умышленные действия, направленные на установление контакта с лицом, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, сети интернет, почтовой переписки, направления любого рода подарков, а равно иных действий, главной целью которых является привлечение внимания лица».

Наказание за подобное преступление ранжируется в зависимости от его тяжести. Если факт преследования установлен в первый раз, злоумышленнику грозят штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, запрет на совершение определенных действий или административный арест на срок до семи суток.

При повторном нарушении преследователя накажут штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (или в размере заработной платы осужденного за период до одного года), обязательными работами до 100 часов, принудительными работами или лишением свободы на один год.

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Наказание становится строже, если преследование было совершено в отношении двух и более лиц, с применением насилия, по найму или с использованием служебного положения. За это грозят штраф до 200 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет), обязательные работы на срок до 200 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

Отдельно отмечается, что на супругов и сожителей новая мера не распространяется.

Первый шаг

Предложенный законопроект о наказании за преследование вызвал значительный резонанс и активно обсуждается среди юристов и общественности, отмечает практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Главным и несомненным плюсом начала процедуры закрепления борьбы с преследованием на законодательном уровне является признание самой проблемы. Ранее считалось, что если нет факта причинения вреда жизни и здоровью, значит, нет и оснований для наказания, напоминает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Российское законодательство на сегодняшний день не предоставляет достаточных инструментов для борьбы с преследованием, согласен Бетрозов. Особенно в случае если действия преследователя достигают уровня уголовного преступления.

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— Этот пробел в законодательстве создает ситуацию, в которой жертвы преследования оказываются беззащитными перед лицом агрессоров. Административные штрафы и аресты могут стать действенным механизмом, который позволит пресечь такие действия на ранней стадии и предотвратить их эскалацию, — уверен адвокат.

При этом проблему преследования в России можно назвать достаточно распространенной, хотя о ней редко говорят открыто , считает собеседник «Известий».

— Жертвы не обращаются за помощью, опасаясь возмездия агрессора или бездействия со стороны правоохранительных органов. Преследование может принимать различные формы: от навязчивых попыток общения и отправки сообщений до постоянного слежения и нарушения частной жизни , — указывает Бетрозов. Принятие законопроекта позволит повысить осведомленность о проблеме и даст жертвам уверенность в том, что их права защищены законом.

Документ также предусматривает введение штрафов за преследование в интернете, что особенно актуально в современном цифровом мире, убежден эксперт.

— Социальные сети и мессенджеры предоставляют преследователям дополнительные возможности для воздействия на жертву, делая ее жизнь невыносимой. Применение штрафов за такие действия создаст прецеденты и поможет в формировании общественного понимания неприемлемости таких действий, — предполагает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Немаловажно, что обычно преследованием начинают заниматься в довольно юном возрасте, дополняет Хаминский. Пресечение и профилактика подобных деяний в молодежной среде поспособствуют недопущению совершения более тяжких преступлений в будущем.

Вопрос эффективности

Введение административного наказания за преследование Шон Бетрозов считает первым шагом на пути к решению проблемы. Для полноценной же борьбы необходим комплексный подход, включающий правовые и социальные меры.

— Важно обеспечить жертвам доступ к психологической и юридической поддержке, чтобы они могли противостоять преследованию и восстанавливать свое эмоциональное и психическое состояние , — указывает адвокат.

Простого принятия законопроекта для полноценной защиты жертв, по его мнению, будет недостаточно.

— Нужно обеспечить эффективное применение закона на практике, что не так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку правоохранительные органы загружены более серьезными нарушениями. Да и сами жертвы редко обращаются за помощью, — предупреждает Бетрозов.

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Кроме того, к законопроекту есть несколько вопросов, касающихся его эффективности , признает Хаминский.

— Главный вопрос — как правильно квалифицировать деяние? Второй — как сформировать доказательную базу? Третий вопрос заключается в исполнении наказания. Санкция относит деяние к преступлениям небольшой тяжести, следовательно, к лицам, впервые его совершившим, лишение свободы применяться не будет, — обращает внимание он.

Также есть вопросы к правоприменительной практике, продолжает эксперт. В Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за незаконное проникновение в частную жизнь, доступ к средствам коммуникации, использование персональных данных, а также за доведение до самоубийства.

— По сути, перечисленные составы являются частными случаями сталкинга. Авторы инициативы не поясняют, как дифференцировать эти преступления, — отмечает юрист.

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Успешная реализация предложенного законопроекта будет зависеть от готовности и способности правоохранительных органов применять новые меры и от информированности общества о возможностях защиты от преследователей, резюмирует Бетрозов.

Портрет преступника

В первую очередь стать преследователем может человек с расшатанной психикой , убеждена практикующий психолог и бизнес-коммуникатор Ия Ким. Его действия — последствия нарушения психики и различного рода зависимостей.

— У такого человека обязательно есть какая-то предыстория. Это могут быть как генетический и физиологический факторы, так и результат внешнего воздействия, — подчеркивает специалист.

Чаще всего, по словам Ким, преследователями становятся мужчины. Женщины тоже могут выступать в этом качестве, но реже.

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— По моим сведениям, в предыдущие годы среди преследователей было 70% мужчин и 30% женщин , — указывает эксперт.

Часто преследователями становятся лица, склонные к абьюзу , отмечает психолог. Такие люди, как правило, проявляют агрессию из-за своих непроработанных страхов и заниженной самооценки.

— Это приводит к попытке контролировать внешние факторы, чтобы стабилизировать внутреннее состояние. Человек начинает контролировать независящие от него вещи и людей, чтобы поддержать свой внутренний мир и уменьшить количество раздражителей, — объясняет психолог.

Защитить себя

При преследовании необходимо внимательно следить за ситуацией, рекомендует Ия Ким. Преследователем может быть как неизвестный человек, так и кто-то близкий — друг, родственник, бывший муж. Нужно оценить его поведение и понять, являются его поступки преследованием или это повышенное внимание.

— Если ситуация принимает нехороший оборот, необходимо обратиться в соответствующие органы и написать заявление. Не нужно опасаться, что кто-то начнет смеяться или не поможет. Важно обязательно позаботиться о своей безопасности, — призывает эксперт.

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Блокировки абонента, смены номера телефона или переезда в случае с преследователем будет недостаточно , подчеркивает психолог. Конечно, нужно постараться решить этот вопрос мирно, но попытки поговорить с таким человеком вряд ли увенчаются успехом.

— Главная задача сталкера — обратить на себя внимание. Любой диалог и вступление в контакт лишь подогреют интерес преследователя. Он сделает для себя вывод, что поступает правильно, и удвоит натиск, — предупреждает собеседница «Известий».

Психолог советует ни в коем случае не общаться с преследователем, даже если им является близкий человек. Обратную связь давать нельзя, потому что просьбы прекратить неприятные действия не помогут.

— Еще раз повторю, что нужно смотреть на действия сталкера. Если они принимают какой-то опасный оборот и ограничивают свободу жертвы, необходимо подключить соответствующие органы, — резюмирует она.