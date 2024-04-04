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В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

В Госдуме считают, что личную жизнь россиян нужно защитить от навязчивых граждан
Фото: Getty Images/Royalty-free
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В КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов. Сегодня в РФ нередки случаи анонимного преследования публичных людей, бывших супругов, подростков, но ситуация пока никак не регулируется.

Актуальная проблема

В России может появиться новое наказание за преследование. Как выяснили «Известия», законопроект с поправками в КоАП подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам Ярослав Нилов. С документом ознакомились «Известия». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность.

Законопроектом подразумевается введение в КоАП отдельной статьи «Преследование». Под этим термином предлагается понимать систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий. Это может быть выражено, в частности, в направлении сообщений — по телефону, в соцсетях, письмах и др.

Если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в 2 тыс. рублей. За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить взыскание до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Проблема преследования актуальна во всем мире. Соответствующие законы приняты, например, в Китае. Сталкеры могут быть задержаны на срок до пяти дней или оштрафованы на сумму до 500 юаней (порядка 6 тыс. рублей) за такие действия, как подглядывание, тайная видеосъемка, подслушивание других людей и нарушение конфиденциальности. В США и других странах жертва преследователей через суд может получить так называемый запретительный ордер (restraining order). Это документ, ограничивающий контакт сталкера и жертвы», — говорится в пояснительной записке.

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В правовом поле РФ защититься от преследователей пока непросто, отмечается в пояснительной записке. В действующем законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека, а также отсутствуют меры, которые могли бы сдерживать сталкера.

Отвергнутые поклонники и поклонницы, бывшие коллеги и партнеры, анонимные фанаты медийной личности нередко становятся преследователями. Они могут быть знакомы со своей жертвой и даже хорошо знать ее привычки и распорядок дня. При этом современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров, — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов.

По его словам, камеры в гаджетах упрощают возможность наблюдать за человеком. Расширяют простор для действий и утечки персональных данных с адресами и номерами телефонов десятков тысяч потенциальных жертв.

тени
Фото: Getty Images/CribbVisuals


В Минюсте сообщили, что проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», направленный на установление ответственности за преследование, поступил на рассмотрение. В настоящее время он проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти, добавили в ведомстве.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что законопроект в аппарат кабмина не поступал.

Также редакция обратилась в социальные сети с предложением прокомментировать предложение.

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Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может определять ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в постах и комментариях. С помощью этих алгоритмов соцсеть выявляет всплески подобной активности на страницах пользователей. Она предупреждает их о возможной опасности и предлагает включить режим «Личное пространство», который позволяет пользователю ограничить круг общения.

Подобная функция есть и у «Одноклассников». Речь идет о технологии, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.

хакер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Назревшая инициатива

Инициатива давно назрела в обществе. Причем, актуально это не только медийным лицам, считает основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. В своей практике она знает девушек, которых преследовали навязчивые поклонники, не смирившиеся с отказом. И из «забавной странности» это часто перерастало в одержимость, представляющую уже серьезную угрозу жизни и здоровью, рассказала она. При этом при обращении в полицию потенциальные жертвы часто слышат: «Ну вас же не убили, что мы можем сделать». Добросовестные сотрудники полиции, конечно, проводили разъяснительные беседы со сталкерами, но это единственное, что они могли сделать, добавила эксперт.

Преследование в социальных сетях и поток оскорблений и хейта — это то, с чем сталкивается абсолютно каждый медийный человек или блогер с аудиторией. Надеюсь, законопроект будет принят и возымеет ожидаемый эффект, — подчеркнула она.

Введение мер административной ответственности за систематические факты преследования гражданина — это своевременная инициатива, которая необходима, заявил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

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По его словам, в существующих законодательных актах ответственность сталкеров размыта. На практике привлечь их можно, если действия пересекаются с нормами УК РФ — это угрозы убийства или причинения вреда здоровью, клевета, незаконный доступ к личным перепискам и телефонным разговорам пользователя или сбор персональных данных, хулиганство, или умышленная порча имущества.

КоАП
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Административная ответственность может наступить по действующему законодательству за оскорбление, некоторые случаи порчи имущества и мелкого хулиганства, — сказал Дмитрий Горбунов.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников назвал инициативу вполне разумной. Возможно, это предложение отразится в новых административных поправках и сделает жизнь граждан более комфортной, избавит от оскорблений и преследований в социальных сетях, считает Иванников.

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