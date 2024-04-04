В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

В КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством . Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов. Сегодня в РФ нередки случаи анонимного преследования публичных людей, бывших супругов, подростков, но ситуация пока никак не регулируется .

Актуальная проблема

В России может появиться новое наказание за преследование. Как выяснили «Известия», законопроект с поправками в КоАП подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам Ярослав Нилов. С документом ознакомились «Известия». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность .

Законопроектом подразумевается введение в КоАП отдельной статьи «Преследование». Под этим термином предлагается понимать систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий. Это может быть выражено, в частности, в направлении сообщений — по телефону, в соцсетях, письмах и др.



Если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в 2 тыс. рублей . За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить взыскание до 3 тыс . Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Проблема преследования актуальна во всем мире. Соответствующие законы приняты, например, в Китае. Сталкеры могут быть задержаны на срок до пяти дней или оштрафованы на сумму до 500 юаней (порядка 6 тыс. рублей) за такие действия, как подглядывание, тайная видеосъемка, подслушивание других людей и нарушение конфиденциальности . В США и других странах жертва преследователей через суд может получить так называемый запретительный ордер (restraining order). Это документ, ограничивающий контакт сталкера и жертвы», — говорится в пояснительной записке.

В правовом поле РФ защититься от преследователей пока непросто , отмечается в пояснительной записке. В действующем законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека, а также отсутствуют меры, которые могли бы сдерживать сталкера.

— Отвергнутые поклонники и поклонницы, бывшие коллеги и партнеры, анонимные фанаты медийной личности нередко становятся преследователями. Они могут быть знакомы со своей жертвой и даже хорошо знать ее привычки и распорядок дня . При этом современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров, — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов.

По его словам, камеры в гаджетах упрощают возможность наблюдать за человеком. Расширяют простор для действий и утечки персональных данных с адресами и номерами телефонов десятков тысяч потенциальных жертв .

Фото: Getty Images/CribbVisuals



В Минюсте сообщили, что проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», направленный на установление ответственности за преследование, поступил на рассмотрение. В настоящее время он проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти , добавили в ведомстве.



В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что законопроект в аппарат кабмина не поступал .

Также редакция обратилась в социальные сети с предложением прокомментировать предложение.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может определять ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в постах и комментариях. С помощью этих алгоритмов соцсеть выявляет всплески подобной активности на страницах пользователей. Она предупреждает их о возможной опасности и предлагает включить режим «Личное пространство», который позволяет пользователю ограничить круг общения.

Подобная функция есть и у «Одноклассников». Речь идет о технологии, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Назревшая инициатива

Инициатива давно назрела в обществе. Причем, актуально это не только медийным лицам , считает основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. В своей практике она знает девушек, которых преследовали навязчивые поклонники, не смирившиеся с отказом. И из «забавной странности» это часто перерастало в одержимость , представляющую уже серьезную угрозу жизни и здоровью, рассказала она. При этом при обращении в полицию потенциальные жертвы часто слышат: «Ну вас же не убили, что мы можем сделать» . Добросовестные сотрудники полиции, конечно, проводили разъяснительные беседы со сталкерами, но это единственное, что они могли сделать, добавила эксперт.

— Преследование в социальных сетях и поток оскорблений и хейта — это то, с чем сталкивается абсолютно каждый медийный человек или блогер с аудиторией . Надеюсь, законопроект будет принят и возымеет ожидаемый эффект, — подчеркнула она.

Введение мер административной ответственности за систематические факты преследования гражданина — это своевременная инициатива , которая необходима, заявил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По его словам, в существующих законодательных актах ответственность сталкеров размыта . На практике привлечь их можно, если действия пересекаются с нормами УК РФ — это угрозы убийства или причинения вреда здоровью, клевета, незаконный доступ к личным перепискам и телефонным разговорам пользователя или сбор персональных данных, хулиганство, или умышленная порча имущества .

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Административная ответственность может наступить по действующему законодательству за оскорбление, некоторые случаи порчи имущества и мелкого хулиганства , — сказал Дмитрий Горбунов.