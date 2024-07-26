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Аналитик указал на плачевное положение экономики и угрозу дефолта на Украине

Экономист Масленников: Украине грозит дефолт без договоренностей с кредиторами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина может столкнуться с дефолтом на фоне плачевного состояния экономики и длительных переговоров по реструктуризации долгов. Об этом 26 июля в беседе с «Известиями» заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, в настоящее время переговорщики взяли паузу на две-три недели. Это связано с тем, что инвесторы не согласны с предложенными Киевом условиями, которые подразумевают получение Украиной очередного транша западной помощи.

«Переговорщики взяли паузу, потому что пул инвесторов не согласны на те условия, что предложила Украина. Если не договорятся, то дефолт неминуем. Естественно, придется расплачиваться какими-то активами, но это малопривлекательно для инвесторов, так как что там сейчас можно брать? <...> Здесь масса сложных, невидимых глазу процессов. Финансовое положение плачевно, погашать долги практически нечем», — сказал аналитик.

Масленников также отметил, что стороны, в том числе украинскую, представляют на переговорах западные банкиры. Так, на данный момент ситуация крайне неопределенная, однако есть вероятность, что договоренности всё же будут достигнуты.

Добро пожаловать в рабство: объявит ли Киев дефолт
Экономическое состояние Украины определит политика

Накануне агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня CC (вероятность дефолта) до C, что означает неизбежность дефолта в стране. Среди причин преддефолтного состояния агентство указывает на слабую политическую поддержку со стороны США, а также украинский военный кризис.

При этом еще 22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны пришли к определенным соглашениям с кредиторами по реструктуризации внешнего долга. Он подчеркнул, что это позволит освободить ресурсы, которые пойдут на насущные нужды, в частности на оборону, социальную защиту.

До этого, 5 июля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что у Украины большой внешний долг и для экономики страны ситуация развивается очень негативно. По его словам, долг превысил $150 млрд, экономика является банкротом при отсутствии или при недостатке западной помощи.

Украинский экономист Алексей Кущ, в свою очередь, 2 июля выразил мнение, что Киеву могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт. Он пояснил, что под невыгодной реструктуризацией имеется в виду то, что Киеву спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно.

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