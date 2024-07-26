Во Франции предупредили ЕС об ответе России за использование ее активов
Решение Европейского союза (ЕС) выделить Украине €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ грозит ответными мерами с российской стороны, заявил 26 июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он назвал данное решение Еврокомиссии безумием.
«Незаконное решение, с точки зрения международного права, дискредитирует Францию и наши страны (ЕС. — Ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!» — написал Филиппо в соцсети Х (бывш. Twitter).
Политик подчеркнул, что данное решение, являющееся воровством, лишь продолжит конфликт, который Украина уже проиграла. Он призвал упразднить Евросоюз «во имя всеобщего блага и мира во всём мире».
Ранее в этот день Еврокомиссия объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в размере €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что средства направят Киеву через Европейский фонд мира и украинский фонд для закупки оружия и восстановления страны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Россия не оставит без ответа это решение. Он пообещал, что ответные действия со стороны России будут «продуманными и соответствовать интересам РФ».
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.