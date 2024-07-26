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Харви Вайнштейна госпитализировали с коронавирусом из тюрьмы

NBC News: Харви Вайнштейн госпитализирован в больницу с коронавирусом и пневмонией
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Фото: TASS/POOL/ANDREW KELLY
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Кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали с коронавирусом и воспалением легких в тюремное отделение больницы Белвью в Нью-Йорке. Об этом 26 июля сообщает NBC News, ссылаясь на его представителя и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.

Он также отметил, что Вайнштейна доставили в медучреждение для лечения диабета, высокого давления, стеноза позвоночника, жидкости в сердце и легких и ряда других заболеваний.

«Кроме того, у мистера Вайнштейна был выявлен положительный результат теста на COVID, а также двусторонняя пневмония легких», — сообщил представитель продюсера.

Бывший продюсер за последние несколько лет несколько раз попадал в больницу. В 2020 году его доставляли в больницу Белвью с болями в груди, после того как его приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в изнасиловании и других преступных действиях сексуального характера, дополняет «Газета.Ru».

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В 2017 году ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти штата Нью-Йорк начали в отношении него расследование.

11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по двум статьям обвинения за изнасилование и принуждение к сексу. Против него свидетельствовали в суде шесть женщин. В феврале 2023 года он был приговорен еще к 16 годам тюрьмы из-за очередного обвинения в изнасиловании.

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