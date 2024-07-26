Эксперт Войлуков не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ

На следующем заседании совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ может повысить ключевую ставку, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Об этом он рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия» 26 июля.

Эксперт не исключил, что регулятор может повысить показатель на 1–2 процентных пункта (п.п.).

«Если посмотреть тот среднесрочный прогноз, который Банк Россия опубликовал на своем сайте сегодня, то там обозначена средняя ключевая ставка в этом году. И даже чисто математически, посмотрев на сегодня, какая она была и какая она стала, следует, что Центральный банк уже закладывает, что на ближайшем заседании совета директоров, который будет в середине сентября, повысит ключевую ставку минимум на 1–2 п.п. и продержит это до конца года. То есть Центральный банк исходит из этого, и, скорее всего, возможно, это потребуется», — сказал он.

Однако он выразил мнение, что повышение ключевой ставки может не дать необходимого эффекта.

«Здесь надо будет рассматривать не просто одиночный механизм изменения ключевой ставки, а уже другие методы воздействия на всю экономику, чтобы перейти к началу, к запуску того инвестиционного цикла, частного цикла от бизнеса», — заключил Войлуков.

Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, и для ее снижения необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Следующее заседание запланировано на 13 сентября.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что повышение ставки станет пиком в текущем цикле ужесточения ДКП, и она может остаться на этом же уровне до конца года. В случае замедления роста цен и появления признаков рецессии в экономике риторика регулятора может стать более мягкой и перейти к плавному снижению ставки, считает эксперт.