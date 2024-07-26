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Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ РФ 26 июля

Эксперт Спинка: ЦБ РФ 26 июля повысит ключевую ставку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пятницу, 26 июля, совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ примет решение о повышении ключевой ставки, рассказал «Известиям» директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

Эксперт добавил, что регулятор проводит очень последовательную денежно-кредитную политику (ДКП) и по возможности превентивно дает сигналы о том, чего стоит ждать россиянам. По его словам, июльское заседание ЦБ не является исключением — его представители заблаговременно стали готовить всех к тому, что на июльском заседании ставка будет повышена.

«Отдельные участники рынка даже перед июньским заседанием делали ставку на ее повышение, а уже после, с учетом жесткой риторики главы ЦБ, таких стало большинство. Думаю, окончательно все сомнения развеяло заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время Финконгресса о том, что, вероятно, основная дискуссия 26 числа развернется не вокруг необходимости повышения, а вокруг шага», — сказал Спинка.

Эксперт обратил внимание на то, что реакция участников рынка проявилась в том, что: кредиты стали дороже; проценты по сберегательным банковским программам подросли; короткая ставка денежного рынка приблизилась к ключевой, а трехмесячная превышает ее примерно на 1,5%; на рынке облигаций наблюдается появление в последний месяц всё большего числа флоатеров, то есть долговых ценных бумаг с плавающей ставкой, с привязкой к ключевой ставке.

«На рынок акций эффект влияния словесных интервенций ЦБ оценить сложно, поскольку на него больше давит фактор дивидендного сезона, однако рост ключевой ставки для него в любом случае негативен», — добавил эксперт.

По его словам, участники финансового сектора и фондового рынка заложили повышение ключевой ставки на 1,5–2%.

«Думаю, таким оно и будет, став, вероятно, последним в этом цикле. Затем нас ждет период ее поддержания на высоком уровне до момента, пока Банк России не убедится, что инфляция легла в прогнозную траекторию движения, а не превышает ее. Затем стоит ожидать постепенного снижения, однако говорить о том, когда именно мы к нему перейдем, пока рано», — отметил Спинка.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев согласен с тем, что ЦБ может поднять ключевую ставку.

«Основная дискуссия в ходе заседания скорее будет идти о шаге повышения — до 17% или сразу до 18%. Мы полагаем, что вероятность повышения сразу на 200 базисных пунктов сильно увеличилась за последний месяц. Скорее всего, ЦБ РФ также сохранит жесткий сигнал. Ему нужно убедить рынок в том, что денежно-кредитные условия будут жесткими в течение длительного периода», — выразил мнение эксперт.

Джиоев считает, что, скорее всего, грядущее повышение ключевой ставки станет пиком в текущем цикле ужесточения ДКП, и она может остаться на уровне 18% до конца года.

«В случае замедления роста цен и появления признаков рецессии в экономике риторика ЦБ РФ может стать более мягкой и может перейти к плавному снижению ставки. Как только участники рынка поймут, что пик ключевой ставки уже пройден, это может стать сигналом для разворота рынка», — заключил аналитик.

Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%
Почему ЦБ может ужесточить политику и как это повлияет на финансовый рынок

Ранее, 19 июля, 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка предположили, что ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п. до 18% по итогам заседания 26 июля. Трое экспертов допустили ее рост сразу до 19–20%.

7 июня Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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