Автоэксперт назвал самую частую поломку в системе полного привода

При интенсивной эксплуатации кроссоверов и внедорожников с системой полного привода в ней быстрее всего изнашиваются и деформируются подшипники, крестовины и шлицевые соединения карданного вала. Это приводит к шуму, вибрациями и стукам в системе, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский, передает «Газета.Ru» 26 июля.

По словам специалиста, частота поломок тех или иных компонентов системы полного привода зависит от условий эксплуатации автомобиля. К интенсивной эксплуатации относятся частые поездки в тяжелых дорожных условиях, агрессивный стиль вождения с резким торможением или ускорением.

Похожие проблемы могут со временем произойти и с деталями редуктора заднего моста (шестерни и дифференциал). Они также изнашиваются быстрее, вызывая люфт и различные неприятные звуки.

Автоэксперт посоветовал избегать экстремальных условий эксплуатации автомобиля, регулярно проводить техобслуживание и проверять систему полного привода, следить за состоянием карданного вала и крестовин.

Ранее в этот день сообщалось, что на вторичном рынке автомобилей в России в экономклассе доминируют отечественные автомобили, в среднем классе наибольшей популярностью пользуются машины из Южной Кореи, а в сегменте премиум закрепились бренды из Германии.