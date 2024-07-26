Океанолог рассказал о самой глубокой голубой дыре в мире

Океанологи до сих пор не могут определить глубину самой большой подводной пещеры — голубой дыры Таам Джа. Что мешает исследователям и как она связана с цивилизацией майя, выясняли «Тайны Чапман».

Пещера Таам Джа находится у берегов Мексики в Четумальском заливе. Название голубой дыры переводится как «глубокая вода» с языка майя. В 2001 году мексиканский рыбак ловил рыбу рядом с ней и заметил, как красный морской окунь неожиданно исчез в огромной подводной яме. Воронка оказалась диаметром 150 м. Обычно рыбаки избегали этого места, так как верили, что оно опасно.

Через 20 лет сын рыбака обратился к мексиканским океанологам с просьбой исследовать таинственную воронку. Исследователь Хуан Карлос Альсеррека рассказал, что почувствовал себя пиратом, нашедшим сокровище. Однако исследование голубой дыры не задалось. Трос, который опустили вниз, за что-то зацепился и не достал дна. Эхолот также не помог определить глубину — волны звука были поглощены водой на глубине 274 м. Ученые приостановили исследования на два года, когда поняли, что их технологии бессильны.

В декабре 2023 года океанологи вновь решили измерить глубину. На этот раз они опустили многопараметрический зонд, но и тогда найти дно не удалось. Кроме того, ученые обнаружили, что дыра уходит в сторону, в недра земли.

«Она, наверное, крупнейшая пещера, по крайней мере точную глубину пока не могут назвать. По крайней мере, считается, что там порядка 420 м», — заявил старший преподаватель кафедры океанологии МГУ Сергей Мухаметов.

Ранее самой глубокой голубой дырой в мире считалась Дыра дракона недалеко от китайского острова Хайнань. Ее глубина — 300 м. На третьем месте находится голубая дыра Дина рядом с Багамскими островами — 200 м. На четвертом месте популярная у дайверов голубая дыра в Дахабе — 130 м. Замыкает пятерку Большая голубая дыра в Карибском море рядом с Белизом — ее глубина 120 м.

В океане есть Марианская впадина, которая достигает 11 тыс. м, но голубые дыры являются пещерами, размер которых должен быть ограничен. Нахождение каждой такой воронки — большая удача не только для ученых, но и жителей близлежащей страны. На место сразу съезжаются сотни туристов и дайверов.

«Голубые дыры стали находить всё чаще и чаще, потому что туризм заработал и требует всё больше интересных локаций, плюс еще появились спутники, плюс еще появились квадрокоптеры, вот и все их снимают сверху и замечают», — отметил Мухаметов.

Не заметить голубые дыры сложно: они ярко выделяются на фоне мелководья. Происходит это из-за особенностей поглощения света водой. Инфракрасный свет исчезает уже в первых сантиметрах.

«Дальше всего проникают оттенки зеленоватого и синего света. За счет того, что эти колодцы глубже, чем окружающие их воды, свет проникает в них, и мы видим голубой оттенок. Дна свет не достигает, а у бортов этого колодца свет отражается от песчаного дна, и мы видим светлые оттенки», — пояснил океанолог.

Ученые не спешат исследовать новые голубые дыры, так как они не представляют особого интереса. Однако Таам Джа завлекла исследователей своими необычными свойствами.

«На глубине 400 с небольшим метров ученые взяли пробы воды. И она совпала с качеством воды Карибского моря. То есть, скорее всего, на глубине этой дыры существует тоннель, который связывает эту дыру с морем», — рассказала публицист Катерина Молния.

Температура и соленость воды в Таам Джа резко меняются и становятся аналогичны значениям вод Карибского моря, а вовсе не Четумальского залива, которым голубая дыра окружена. Возможно также, что Таам Джа является частью большой системы подводных тоннелей полуострова Юкатан. Он лежит на известковой платформе и испещрен сенотами — провалами, в которых находится вода.

Слово «сенот» переводится с языка майя как «колодец». На поверхности полуострова Юкатан нет крупных рек и озер, так как он заболочен. Поэтому дождевая вода проходит фильтрацию через грунт и по подземным рекам попадает в сеноты. Сверху колодцев находится пресная вода, а на глубине — соленая, так как пещерная система соединена с океаном.

Всего на Юкатане насчитывается более 6 тыс. сенотов. Они составляют большую сеть пещер, которые соединены между собой на глубине и пересекаются с подводными реками и океаном. Именно благодаря сенотам на полуострове смогла выжить цивилизация майя, так как это был единственный источник пресной воды.

Самая длинная подземная река в мире Сак-Актун находится именно в Юкатане. Ее длина достигает 215 км, она соединяет сразу две пещерные системы на расстоянии 181 км. Многочисленные сеноты Юкатана являются частью этой системы и образуют кольцо сенотов. Самый знаменитый из них — колодец майя Чичен-Ица.